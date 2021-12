„Education4Kenya“ in Altenburg: Perspektivwechsel und Reset-Knopf

Altenburg

Im Englischen bedeutet „to put yourself in someones shoes“, sich in in jemanden hineinzuversetzen. Und wer schon mal längere Zeit Schuhe getragen hat, die zu groß, zu klein, zu ausgelatscht sind, der weiß, wie mühsam, unbequem und ungewohnt das sein kann. Sowohl Birgit Klaubert als auch Volkmar Vogel haben sich auf ihren Reisen nach Kenia die symbolischen Schuhe der Kinder und Erwachsenen in Mombasa angezogen und festgestellt, dass wir in Deutschland oftmals vergessen, dass wir generell ziemlich bequeme Schuhe haben, die warm halten, ohne Löcher sind. Die Konfrontation mit dem Elend in manchen Vierteln, der Armut der Menschen, war für beide Unterstützer des Vereins „Education4Kenya“ ein prägendes Erlebnis.

Den emotionalen Reset-Knopf drücken

Und noch dazu haben sie gesehen, dass Lebensfreude und Optimismus nichts damit zu tun haben, wie teuer die Schuhe waren, in denen man läuft. Denn Lebensfreude haben die Menschen in Mombasa im Überfluss, berichtet Klaubert.

Ein beschämender Kontrast, besieht man sich die Pflege des Mäklertums in Deutschland. Wir müssen nicht alle nach Kenia reisen, um die Schuhe anderer anzuprobieren, die es vielleicht weniger privilegiert getroffen haben als wir. Wir können die Augen aufmachen, dort mit anpacken, wo es uns möglich ist und einfach mal wieder Lebensfreude zulassen, anstatt über vermeintliche Probleme zu meckern, den emotionalen Reset-Knopf drücken.

Von Katharina Stork