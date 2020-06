Wegen der coronabedingten Schließung der Altenburger-Land-Schule in Mombasa fehlen dem Altenburger Verein Education4kenya rund 22 000 Euro. Das Projekt werde nun nur noch mit Spenden am Leben erhalten, schildert der Vereinsvorsitzende – und sendet einen schriftlichen Hilferuf an die Bundeskanzlerin.