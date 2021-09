Ehemalige Landesbank in Altenburg gewährt seltene Einblicke

Altenburg

Nach vielen Jahren wird sich am 11. und 12. September wieder einmal das große Eingangsportal zur ehemaligen Herzoglichen Landesbank in der Burgstraße interessierten Altenburgern und Gästen der Stadt öffnen. Denn am Denkmal-Wochenende sind dort die Biennale für junge Kunst „No Selection“ sowie die Kreativmesse zu Gast. Am Mittwoch gewährte die Stadtverwaltung als Veranstalter den Medien schon einmal einen ersten Blick in das seit langem leerstehende, überaus repräsentative Gebäude.

Das Bankgebäude, 1862 bis 1865 erbaut, ist seit jeher ein Blickfang in der Burgstraße. Quelle: Mario Jahn

1862 bis 1865 nach dem Entwurf von Baurat Julius Robert Enger und Vorbildern der italienischen Hochrenaissance erbaut, erlebte das Haus seither eine wechselvolle Geschichte. Zu DDR-Zeiten hatte die Staatsbank dort ihren Sitz, nach der Wende die Deutsche Bank. Wann genau Deutschlands führendes Bankhaus in ein deutlich kleineres Domizil vis-à-vis in der Burgstraße zog, ließ sich am Mittwoch nicht mehr genau erhellen. Lang jedenfalls ist’s her. Danach blieb das Gebäude ungenutzt. Nur ein oder zweimal war nochmal zur Kneiptour Party angesagt, was sich noch heute unschwer auf dem arg in Mitleidenschaft gezogenen Teppichboden im Erdgeschoss erkennen lässt. Außerdem gab es in jüngster Zeit offenbar auch ungebetene Gäste: In mehreren Zimmer hatten es Diebe auf Kupferkabel und -rohre abgesehen. Beschädigte Sanitäranlagen zeugen von Vandalismus. Kein schönes Bild bietet zudem der inzwischen einem kleinen Wald ähnelnde Innenhof.

Hochherrschaftlich mit Wandsäulen und Verzierungen an den Türen geht es im Innern des Hauses zu. Quelle: Mario Jahn

Ansonsten aber macht das Haus mit den Wandsäulen zwischen den Fenstern, Verzierungen an Türen und den oben abgerundeten Fenstern sowie dem überaus repräsentativen Treppenhaus nach wie vor Staunen. Offenbar hatte zudem die Deutsche Bank damals weder Kosten noch Mühen gescheut, um das Werk der Erbauer wieder in schönstem Licht erstrahlen zu lassen. Nur in einem großen Raum in der zweiten Etage stammen sowohl Tapete als auch Lampen noch aus DDR-Zeiten. Ein altes Telefon mit Drehscheibe hat die Räumaktionen ebenso überstanden wie ein paar Akten und Kontoauszüge. Panzerschrank, Schließfächer und eine gepolsterte Telefonzelle für ungestörte Gespräche über Finanzangelegenheiten sind gleichfalls zu finden.

Dick gepolstert gewährte die Telefonzelle Diskretion für Bankangelegenheiten. Quelle: Mario Jahn

„Wir gehen mit der Biennale immer wieder in sonst leerstehende Objekte, um sie wieder der öffentlichen Aufmerksamkeit zuzuführen und im besten Fall sogar das Interesse eines Investors zu wecken“, begründet die Fachdienstleiterin des städtischen Kulturmanagements, Susanne Stützner, den ungewöhnlichen Ort. So war die Exposition schon im Prinzenpalais des Schlosses, auf dem Heuboden des Marstalls, im City Center oder einem Abrissblock im Altenburg-Nord zu Gast. Die ehemalige Landesbank sei schon lange im Gespräch gewesen, doch brauchte es viel Zeit, um vom in Bayern sitzenden Verwalter das notwendige Einverständnis zu bekommen. Wer der aktuelle Eigentümer ist, sei nicht bekannt, so Stützner. Nun ist die Altenburger Dienstleistung und Service GmbH Aldus, die das Objekt vor Ort betreut, beauftragt, es für den Ansturm am 11. und 12. September herauszuputzen. Außerdem wurden Kabel für Stromanschlüsse neu gelegt.

Freut sich auf junge Kunst im alten Gemäuer – Biennale-Cheforganisatorin Susanne Stützner. Quelle: Mario Jahn

Denn zur Biennale, die bereits zum wiederholten Mal mit dem Tag des offenen Denkmals gekoppelt ist, werden wieder rund 1000 Besucher erwartet. Einen Teilnehmerrekord der aller zwei Jahre stattfindenden Schau kann die Stadt schon jetzt vermelden. 39 Künstler (2019 waren es 37) aus Altenburg, dem Altenburger Land, aber auch aus Zeulenroda, Leipzig, Potsdam, Bückeburg, Nienhagen und anderen Orten haben sich angemeldet.

Die Palette der zu erwartenden Ausstellungsobjekte ist breit. Sie reicht von Malerei über Fotografie, Skulpturen bis hin zu textilen Objekten. Mit Unterstützung der Sparkasse Altenburger Land werden wieder zwei dotierte Kunstpreise vergeben.

Die ehemalige Schalterhalle im Bankgebäude eignet sich ideal als Ausstellungsfläche. Quelle: Mario Jahn

Parallel zur Biennale findet in der ehemaligen Landesbank die diesjährige Kreativmesse Idee3 statt. Zu dieser Messe für Kreativität, Kultur und Wirtschaft haben sich 20 Akteure angemeldet. Begleitend zur Ausstellung wird es außerdem auf dem Vorplatz der Bartholomäikirche an beiden Tagen ein kulinarisches Angebot geben.

Info: „No Selection“ öffnet am Sonnabend, dem 11. September, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, dem 12. September, von 10 bis 17 Uhr. Die Kreativmesse kann nur am Sonntag von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Die Ausstellungen und damit die Besichtigungsmöglichkeiten beschränken sich auf Erdgeschoss und 1. Etage. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Dazu gehöre das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie die Angabe der Kontaktdaten, so der Veranstalter.

Von Ellen Paul