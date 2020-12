Ehemaliges Meuselwitzer Kino am Baderdamm wird abgerissen

Meuselwitz

Fleißig gearbeitet wird derzeit auf dem Gelände des ehemaligen Kinos am Meuselwitzer Baderdamm. Dort laufen seit einigen Tagen die Abrissarbeiten, wird der Kinosaal-Anbau zurückgebaut.

„Wir sind sehr froh, dass wir hier endlich tätig werden können. Immerhin war das Areal seit Jahren ein Schandfleck“, erklärt Fred Reichel, Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG), die den Abriss verantwortet. Der Schritt sei bitter nötig gewesen, war doch das Dach des Anbaus bereits seit geraumer Zeit eingefallen, dass Gebäude einsturzgefährdet. Umso wichtiger sei es nun, dass die SWG in diesem Jahr in Besitz des seit Jahren herrenlosen Komplexes gekommen war (OVZ berichtete).

Das Dach des alten Kinosaals war schon seit geraumer Zeit eingestürzt. Quelle: Stadt Meuselwitz

Ursprung liegt im Jahr 1919

Mit den Arbeiten verschwindet auch ein Stück Kulturgeschichte aus der Schnauderstadt. So lässt sich die Entstehung des Kinos bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgen, wie ein Blick in die Bestände des Meuselwitzer Stadtarchivs zeigt. Der Ursprung des Lichtspielhauses ist auf den 4. April 1919 datiert, an dem eine Gewerbeanmeldung von Martha Röscher für die „Meeden-Lichtspiele“ – angelehnt an die damalige Adresse des Hauses Meeden 5a – aktenkundig ist. Knappe achteinhalb Jahre später, am 28. Oktober 1927, konnte die Eröffnung des Hauses als Kino „Schauburg“ gefeiert werden. Es sollte nicht die letzte Umbenennung des Filmtempels bleiben: Im Zuge der Verstaatlichung 1948 firmierte das Haus fortan als „Freundschaft-Lichtspiele“.

Zig Besucher fanden im schick eingerichteten Kinosaal Platz. Quelle: Mario Jahn

Umfassende Modernisierung in den Fünfzigern

Unter eben diesem Namen entwickelte sich das Kino in den Folgejahren zu einem der beliebtesten Anlaufpunkte in der Schnauderstadt. Bereits 1958, so zeigen Unterlagen des Archivs, nahm jeder Meuselwitzer im Schnitt 25 Mal im Jahr im Kinosessel Platz. Ein Trend der sich nach Erinnerungen von Stadtarchiv-Leiterin Steffi Müller in den kommenden Jahrzehnten fortsetzte – und mitunter sogar wohl übertroffen wurde. Vorausgegangen war dem Besucherzustrom eine umfassende Modernisierung des Hauses: So brachte ab 1955 eine damals topmoderne Maschinenanlage mit anamarphotischer Bildwiedergabe die Filme auf die Leinwand.

Auch Jugendweihen – wie hier im Jahr 1974 – wurden in dem Saal abgehalten. Quelle: Mario Jahn

Eine Investition, die sich lohnen sollte, zumal die „Freundschaft-Lichtspiele“ nach der letzten Filmvorführung in den „Metropol-Lichtspielen“ am 6. Dezember 1962 als einziger Platzhirsch verblieben. Das ehemals zweite Kino der Schnauderstadt in der damaligen Karl-Marx-Straße wurde wegen Unrentabilität geschlossen und zu einer Sport- und Turnhalle umgebaut.

Schnell entwickelte sich das Meuselwitzer Kino zum Publikumsmagnet, wie diese Auflistung über Besucherzahlen und Einnahmen von September 1964 zeigt. Quelle: Mario Jahn

Nach der Wende schlossen sich die Türen

Mit der Wende wurde auch noch einmal Hand an die „Freundschaft-Lichtspiele“ gelegt. Am 11. Januar 1990 wurde das Haus für umfangreiche Rekonstruktionsmaßnahmen geschlossen. Geplant war neben der Sanierung des Baukörpers auch die Neugestaltung des Zuschauerraums, der Heizung und der Vorführtechnik. Filmvorführungen sollten während der Bauarbeiten im damaligen „Clubhaus der Chemiearbeiter“, dem Veteranenklub, dem Jugendklub sowie dem „Klub der Maschinenbauer“ stattfinden. Rund anderthalb Jahre waren für die Arbeiten eingeplant, die Wiedereröffnung sollte Ende Juni 1991 stattfinden.

Die Bandbreite der gezeigten Filme war groß. Dazu gehörte unter anderem auch „Der nackte Mann auf dem Sportplatz“. Quelle: Mario Jahn

Auch das ehemalige „Metropol“ verschwindet

Allein, es kam anders. Bereits am 24. Oktober 1990 folgte die Nachricht, die bei vielen Filmfreunden in der Schnauderstadt für Bestürzung sorgte: Zwar sollten die Sanierungsarbeiten noch beendet werden – das Kino danach jedoch als solches nicht mehr zur Verfügung stehen. Letztmals Hand an ein Meuselwitzer Kino wurde schließlich 2004 gelegt – zumindest an ein ehemaliges: Im Zuge massiver Abrissarbeiten an alten, maroden Gebäuden verschwand schließlich auch das ehemalige und schon lange umgenutzte Kino „Metropol“ aus der Schulstraße.

Das Vorderhaus des Kinosaals soll mittelfristig saniert werden. Quelle: Mario Jahn

Vorderhaus soll saniert werden

Rund 70 000 Euro sind für den nun laufenden Abriss des einst so beliebten Lichtspielhauses am Baderdamm vorgesehen. Der Löwenanteil von 63 000 Euro fließt dabei über die Städtebauförderung, mit rund 7000 Euro ist die Stadt mit im Boot.

Mittelfristig soll das so frei werden Areal im Zuge der Wohnumfeldgestaltung aufgewertet werden – in welcher Form genau, ist laut SWG-Chef Reichel allerdings noch unklar. Zuvor sei ohnehin erst einmal angedacht, das vor dem Saal befindliche Wohnhaus sowie das Objekt mit der Hausnummer 8 zu sanieren.

Von Bastian Fischer