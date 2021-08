Ehrenamt als Berufung: Irgendwas kommt immer zurück

Altenburg

„Ehrenamtliche Mitarbeiter gibt es immer, aber Sandra Kayser ist ein Superlativ, in dem, was sie leistet“, sagt Nina Haarfeldt von Horizonte im Brustton der Überzeugung, wenn es um die 36-Jährige geht, die jetzt das Kronenkreuz als Würdigung ihres Engagements erhält. Zehn Jahre sind eine lange Zeit, die Sandra Kayser sichtlich geprägt haben, als Mensch. Sie wechselte die Seiten von der Frau, die Gehör findet im Begegnungstreff, zu der Frau, die jedem ein offenes Ohr schenkt, der es braucht. Fast widerwillig spricht sie über ihre Auszeichnung, auch darüber, was sie in ihrem Ehrenamt leistet.

Ehrenamt ist keine Einbahnstraße

Darin liegt das Beeindruckende dieser jungen Frau: Sie geht in ihrer Aufgabe so sehr auf, dass sie sie nicht als Last, sondern geradewegs als Geschenk wahrnimmt. Nicht vielen ist es vergönnt, ihre Berufung zu finden und so darin aufzugehen. Und Sandra Kaysers Berufung ist der Kontakt zu anderen Menschen, das Dasein, das Zuhören. „Eigentlich müsste ich mich bedanken“, sagt sie. Der Ton, in dem sie es sagt, zeigt deutlich, wie ernst ihr das ist.

Sich selbst zu öffnen und anderen zuzuhören, hat ihr geholfen, ihre eigene Geschichte besser zu verarbeiten. Und daran sieht man, dass es keine Einbahnstraße ist, wenn man dem Gegenüber hilft – irgendwas kommt im Ehrenamt immer zurück.

Von Katharina Stork