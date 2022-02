Wenn viel über die Spaltung der Gesellschaft gesprochen wird, gerät das Miteinander schnell aus dem Blick. Doch viele unermüdlichen Ehrenamtler bleiben, auch – und gerade – in der Pandemie. Sechs Menschen aus Sachsen und Thüringen erzählen, warum Solidarität gerade in Krisenzeiten so viel wert ist.