Ehrenhainer Fachmarkt versorgt Region seit 30 Jahren mit Unerlässlichem für Haus, Hof und Garten

Ehrenhain

Marion Warlich ist die Frau der ersten Stunde, wenn es um den Ehrenhainer Fachmarkt für Haus, Hof, Garten und Bau des Agroservice Altenburg-Waldenburg geht. Sie leitet ihn seit Oktober 1990 und erinnert sich noch gut an die Anfangsjahre. „Damals wurde sukzessive versucht, die vorhandene Bausubstanz des Agrochemischen Zentrums (ACZ) weiter zu nutzen“, weiß die studierte Landwirtin. Davon hat die 1974 gegründete Genossenschaft reichlich. Also lässt man die sozialen Räumlichkeiten vor Ort wie sie sind und gestaltet stattdessen den Rohbau der neu geplanten großen Kantine zum Verkaufsmarkt um. Die Eröffnungsumstände sind recht abenteuerlich, denn so kurz nach der deutschen Wiedervereinigung kann auf keine Großhändler zurückgegriffen werden. „Wir mussten selber organisieren, welche Waren wir woher bekommen“, erinnert sich Marion Warlich. Die ersten Bestellungen erfolgen unter erschwerten Bedingungen, denn der Markt hat zu diesem Zeitpunkt noch kein Telefon.

Der alte Standort des Fachmarktes mit 13 Treppenstufen zum einstigen Eingang ist jetzt ein Sozialgebäude mit Kantine. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Wende-Heimwerkerboom und Düngersuche

Neben der Abteilung Garten gehören schon immer Futtermittel und Baustoffe zur Angebotspalette. Da Anfang der 1990er praktisch jedermann Haus und Wohnung renoviert, richtet sich der Fachmarkt dementsprechend aus. „Viele Sachen wie Bauschaum kannten wir noch nicht“, blickt die Verkaufsstellenleiterin zurück. „Wir hatten viele Renovierungsartikel im Angebot, von Zement bis Tapete. Die gingen sehr gut.“

Weitere LVZ+ Artikel

Der Heimwerkerboom unter der Kundschaft stellt den Agroservice vor die Entscheidung, ob er einen reinen Baumarkt betreiben will. Man entscheidet sich für Vielfalt – und die Bereiche Haus, Hof und Garten bleiben. Grundstücksbesitzer mit großen Gärten bauen damals noch mehr Gemüse an und setzen mineralischen Dünger ein. „Die Leute waren froh, dass es noch jemanden gab, der so etwas verkaufte“, meint Marion Warlich.

Heute ist das Bewusstsein für natürlichen Dünger und umweltverträglichere Pflanzenschutzmittel gestiegen. In den 30 Jahren wird im Fachmarkt manche Verkaufsidee ausprobiert und einiges auch wieder verworfen. So verschwinden Rasenmäher ebenso aus dem Programm wie die Fotoentwicklung Ende der 1990er. Glücklicherweise hat die 1996 eröffnete Postagentur bis heute Bestand.

Für die Ausbringung organischen Düngers steht dem Agroservice eine Armada an Güllefahrzeugen zur Verfügung. Quelle: Mario Jahn

Ländlicher Bedarf an Sensen und DDR Plaste-Huhn-Eierbechern

Mit den Jahren reicht die Verkaufsfläche des Marktes nicht mehr aus. Zudem sind die 13 Treppenstufen bis zum Eingang nicht besonders kundenfreundlich. So zieht der Fachmarkt 2002 in einen Neubau direkt neben dem alten Gebäude. Dieses erhält nach zwölf Jahren seine ursprüngliche Bestimmung zurück und wird zum Sozialgebäude mit großer Kantine.

Die Verkaufsstelle des Agroservice versorgt die Region mit typischen Dingen des ländlichen Bedarfs und hat auch ihre Serviceleistungen darauf eingestellt. Die Auswahl reicht vom Weidezaun über Sensen bis zum Schlachterbedarf. Auch Minibaggerverleih, Textilreinigung und Lohnmosterei finden sich vor Ort. Und die gut gehende Haushaltwarenabteilung bietet für Nostalgiker sogar vertraute Plaste-Huhn-Eierbecher im DDR-Design an.

Tante Emma versorgt mit Dingen des täglichen Bedarfs

Mittlerweile platzt der Laden erneut aus allen Nähten. Mit dem Start von „Tante Emma 2.0“ im April 2017 (die OVZ berichtete) wächst das Sortiment um regionale Lebensmittel an. Die Palette reicht von Schönberger Eiern über Schmöllner Honig, Kohrener Milch bis Gardschützer Mehl. Den kürzesten Weg von allen legt das Ehrenhainer Sauerkraut zurück. Es muss nur von einer Seite des Ortes zur anderen gebracht werden.

Inzwischen liefern rund 25 Direktvermarkter ihre Spezialitäten. Die Verkaufsstelle mit neun Mitarbeitern schließt damit wenigstens teilweise die Lücke eines fehlenden Lebensmittelhandels im Dorf. Für Eric Göpel, Vorstand des Agroservice Altenburg-Waldenburg, geht der Plan auf. Kundenfrequenz und Verweildauer im Geschäft nehmen zu, was auch am gewachsenen Interesse an heimischen Produkten liegt.

Keine Lehrausbildung für Halbherzige

Das Geschäftsmodell der Genossenschaft lebt wesentlich vom breitgefächerten Angebot landwirtschaftlicher Dienstleistungen, die so ähnlich teilweise bereits zu DDR-Zeiten bestanden. „Die Zusammenarbeit mit rund 20 Gesellschaftern in Ostthüringen und Westsachsen ist im Großen und Ganzen so geblieben“, meint Eric Göpel. Für ihn ist das eine wichtige Voraussetzung, dass es den Agroservice in seiner Größe heute noch gibt.

Auch die Mitarbeiterstärke von rund 100 Leuten ist erhalten geblieben. Viele der älteren Kollegen arbeiten bereits seit DDR-Zeiten in der Genossenschaft. Da jährlich rechnerisch drei von ihnen altersbedingt ausscheiden, sucht das Unternehmen regelmäßig Nachwuchs. Um sich an den Betriebsstandorten Ehrenhain, Kriebitzsch und Waldenburg auch weiterhin auf langjähriges Personal verlassen zu können, wird bei der Lehrlingsauswahl genau hingeschaut. „Ausbildung zur Übernahme ist unser Ziel“, erklärt Eric Göpel.

Auch wenn der Agroservice laut Vorstand nicht von Bewerbern überrannt wird, er setzt im Notfall eher aus, als nur halbherzig interessierte junge Leute auszubilden. Mit Lehrjahrsbeginn im August liegt die Gesamtzahl der Azubis bei neun. Im Verkauf bei Marion Warlich ist momentan noch eine Stelle frei – für Kurzentschlossene, die lange bleiben wollen.

Eric Göpel gehört zum Vorstand des Agroservice Altenburg-Waldenburg. Hier steht er vor den Speichersilos der Ehrenhainer Getreide und Ölsaaten GmbH. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber