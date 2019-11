Eigenanteil von 80 Prozent vereitelt Kita-Erweiterung in Langenleuba-Niederhain

Langenleuba-Niederhain

Sollten die Vorschläge des Jugendhilfeausschusses vom Fördermittelgeber angenommen werden, ist die Erweiterung der Kita „Purzelbaum“ im Niederhainer Ortsteil Lohma vom Tisch. „Zumindest ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir das Projekt dann angehen“, sagt Bürgermeister Carsten Helbig ( SPD) auf OVZ-Anfrage. Geplant war, mittels Anbau insgesamt 14 neue Plätze zu schaffen – zehn Krippenplätze und vier für größere Kinder. Rund 185 000 Euro Gesamtkosten werden erwartet, die mit etwa 167 000 kofinanziert werden sollten.

Eine Förderung der Mehrwertsteuer ist lächerlich

Doch mit Fördersätzen in der Höhe der Mehrwertsteuer könnten Bauvorhaben kaum noch finanziert werden. „Die meisten Kommunen können sich einen Eigenanteil von 80 Prozent nicht leisten. Da braucht sich keiner wundern, wenn Fördermittel nicht abgerufen werden und übrig bleiben“, erklärt Helbig. Wenn nicht genug Geld für alle da sei, wäre es sinnvoller, weniger Antragsteller höher zu fördern, findet er.

Doch diese Variante, nach der die Investitionen in die Kitas in Treben und Fockendorf zu 90 Prozent gefördert worden und dafür aber acht Antragsteller leer ausgegangen wären, hatte der Kreisjugendhilfeausschuss im November abgelehnt. Wie berichtet, entschied sich der Ausschuss für die Variante Gießkanne, nach der – abgesehen von 90 Prozent für Fockendorf – fünf weitere Projekte mit jeweils rund 18 Prozent unterstützt würden. Darunter auch Niederhain, das so nicht die beantragten 167 000 Euro, sondern circa 38 000 Euro Zuschuss bekäme. „Das ist doch lächerlich“, meint Helbig, der dann die Investition in die Zukunft verschieben würde.

Elternwunsch kann dennoch entsprochen werden

Die Erweiterung fürs Erste nicht zu realisieren, bedeutet aber keine Katastrophe für die Kommune, betont der Bürgermeister. Zwar sind die Krippenplätze in der Gemeinde alle belegt, doch Kindergartenplätze gebe es noch einige wenige in der Niederhainer Kita „Sonnenschein“, so Helbig weiter. Damit gebe es den Spielraum, um in Lohma, wo es noch keine Krippenplätze gibt, welche zu schaffen.

Das würde dann zwar zulasten der aktuell 34 Kindergartenplätze gehen, was mit den freien Kapazitäten in Niederhain aber ausgeglichen werden könnte. So sei es möglich, dem Wunsch der Eltern trotzdem zu entsprechen, die wollen, dass ihre Kinder vom ersten Tag bis zum Schuleintritt in einer Einrichtung bleiben, sagt Helbig.

Endgültig ist aber noch nichts. Denn am 5. Dezember will der Jugendhilfeausschuss nach öffentlicher Kritik und Unstimmigkeiten in einer Sondersitzung die Fördermittel-Empfehlung erneut beraten.

Von Jörg Reuter