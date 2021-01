Ein Altenburger Talent: Torsten Kahle ist Pianist und zeichnet nebenher Karikaturen

Altenburg

Eigentlich hätte Torsten Kahle sein Talent von selbst nicht an die große Glocke gehängt – aber seine Mutter drängelte: „Das musst du doch mal irgendwo hinschicken. Das muss doch veröffentlicht werden.“ Also schickte der Altenburger eine seiner Karikaturen an die LVZ. Seine Karikatur zum Nikolaus, der vor lauter Mund- und Nasenschutz die Kinder nicht mehr unterscheiden kann, war in der Heiligabend-Ausgabe zu sehen.

„Damit die Leute mal was zum Schmunzeln haben.“ Das ist Kahles Motivation, warum er diese Zeichnungen anfertigt. Er verschickt sie an Freunde, gestaltet persönliche Geburtstagskarten. Ganze Mappen hat er schon gefüllt, wie viele Zeichnungen es sind, kann er gar nicht mehr genau sagen. Sicher über 200.

Torsten Kahle aus Altenburg ist seit 15 Jahren als Pianist tätig. Quelle: Mario Jahn

Das Talent kommt von den Eltern

„Schon als Kind habe ich gezeichnet“, erzählt der gebürtige Altenburger. Das Talent kommt nicht von ungefähr, denn sein Vater Horst Kahle war Zeichenlehrer und auch seine Mutter zeichnete gern.

„Wir Kinder haben das damals gesehen, was der Vater für lustige Figuren gezeichnet hat.“ Und bis heute sind es die Karikaturen, die Kahle am schnellsten von der Hand gehen. „Ich habe die Idee im Kopf und zeichne am besten sofort los – da steht die Zeichnung dann in zehn Minuten.“ Seine Karikaturen zeichnet er meist mit Bleistift vor, macht die Umrandungen mit Finelinern und zaubert mit Buntstiften Farbe hinein.

Quelle: Torsten Kahle

Die Pandemie bremste ihn beruflich aus, da wurde er kreativ

Wichtig ist ihm dabei, dass die Zeichnungen lustig sind und nicht kritisch. Politische Karikaturen sind nicht seins. Oft sind die Protagonisten in seinen Cartoons lustig gezeichnete Tiere – wie in einer Serie über Hühner, die sich im Hühnerstall in Quarantäne befinden.

Die Pandemie hat in dieser Hinsicht viel Kreativität bei Torsten Kahle freigesetzt, weil er seinem eigentlichen Beruf nicht mehr in dem Maße wie sonst nachgehen konnte: Er ist Pianist.

Landschaftsbilder gestaltet Torsten Kahle gern in Schwarz-Weiß. Quelle: Torsten Kahle

„Reich wird man nicht, aber es macht unheimlich Spaß“

Mit der Wende verlor der heute 51-Jährige seine Arbeitsstelle bei der HO, dem staatlichen Einzelhandel der DDR. Sein damaliger Klavierlehrer sagte schließlich zu ihm: „Dann studier’ doch Musik.“ Gesagt, getan. 1990 bewarb sich Kahle unverzüglich bei der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy in Leipzig und studierte dort von 1991 bis 1997 Klavier im Hauptfach. Gleichzeitig schloss er auch noch ein Diplom als Klavierlehrer ab und unterrichtete einige Zeit. Seit 15 Jahren ist Kahle jedoch ausschließlich als selbstständiger Pianist tätig und bereut die Entscheidung nicht. „Als Musiker macht man diesen Beruf nicht wegen des Geldes. Reich wird man nicht, aber es macht unheimlich viel Spaß.“

Quelle: Torsten Kahle

Sobald sich die Lage beruhigt hat, will er wieder loslegen

In allen Veranstaltungsorten in Altenburg hat er schon gespielt und tritt auch oft in Leipzig auf. Am liebsten spielt er jedoch im Bachsaal im Altenburger Schloss. „Da ist die Akustik, der Klang einfach toll.“

Im Sommer war er noch viel unterwegs für Auftritte, aber seit Oktober rufen ihn keine Veranstalter mehr an. „Man kann ja nicht auftreten im Moment. Aber ich hoffe, dass wir wieder richtig loslegen können, sobald sich die Lage mit der Pandemie wieder beruhigt hat“, sagt er.

Quelle: Torsten Kahle

Der Lockdown brachte ihm Raum für Kreativität

Trotz allem lässt Torsten Kahle den Kopf nicht hängen und macht das Beste aus der Situation: Er zeichnet. „Ich mache das nicht auf Zwang“, sagt er. „Wenn mir mal einen Tag lang kein Einfall kommt, dann zeichne ich nicht.“ Aber seit er nicht mehr auftreten kann, fertigt er durchschnittlich drei, vier Zeichnungen pro Tag an. „Ich habe jetzt den Kopf frei dafür, das ist das Schöne.“ Im normalen Arbeitsalltag sei er zu sehr eingebunden, beim Erstellen von Arrangements für seine Bands. Das Positive im Negativen: Der Lockdown bringt ihm mehr Raum für Kreativität. „Ich sitze nicht nur da und blase Trübsal. Diese Freiheit, die ich jetzt habe, um das auszuleben – das ist schön.“

Torsten Kahle wird kreativ im Lockdown: Er fertigt realistische Zeichnungen und Karikaturen an. Hier von seinem Vater. Quelle: Torsten Kahle

Schwarz-Weiß wirkt fokussierter auf das Thema

Seinen Stil wählt er abhängig vom Motiv. Die Karikaturen sind gelegentlich bunt, mit charakteristischem Strich. Porträts oder Landschaftsbetrachtungen dagegen macht er oft als Zeichnung in Schwarz-Weiß. „Das wirkt fokussierter auf das Thema.“

Wenn er nicht gerade am Klavier sitzt, dann lenkt er sich mit seinen Zeichnungen ab und vertreibt sich so die Zeit – bis er wieder auf die Bühne darf.

