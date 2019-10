Ein Frontalangriff aufs Vertrauen der Bürger

Langenleuba-Niederhain

Wo gehobelt wird, fallen Späne. Will heißen: Trotz bestem Willens – es kann auch stets etwas schiefgehen. Zum Beispiel kann es passieren, dass beim Verladen eines 30 Tonnen schweren Baggers nicht alles glatt läuft, die Maschine vom Tieflader kippt und – damit es sich auch richtig lohnt – eine Brücke dabei schwer beschädigt wird. Als das in Langenleuba-Niederhain Ende Februar passierte, konnte sich im Dorf so mancher ein Schmunzeln nicht verkneifen. Schließlich passt die Panne, bei der zum Glück niemand verletzt wurde, in jeden Slapstick-Film.

Doch inzwischen ist den Bürgern das Lachen vergangen. Aus einem verständnisvollen „Das kann jedem mal passieren.“ ist inzwischen ein empörtes „Das kann doch nicht wahr sein!“ geworden. Denn nach wie vor ist das defekte Bauwerk gesperrt. Anstatt schnell den gemachten Schaden zu beheben, werden ganze Büromannschaften beschäftigt.

Und obwohl für die Misere nicht die Niederhainer Einwohner verantwortlich sind, sind nur sie die Leidtragenden. Dabei sollte es genauso einfach sein, wie es der Bürgermeister darstellt: Es gab eine intakte Brücke – nicht mehr und nicht weniger soll wiederhergestellt werden. Aber die Versicherung zahlt nicht (genug), die verantwortliche Firma taucht gleich ganz ab und so wird aus einer Lappalie wieder mal ein großes Ding gemacht, an dem nur Sachbearbeiter und Juristen verdienen, während in der Bevölkerung jedes Vertrauen in Recht und Redlichkeit weiter verloren geht.

