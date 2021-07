Ein Haus mit Fjordblick: Altenburgerin vereint in Norwegen Beruf und Familie

Altenburg/Bergen

„Geplant waren fünf Monate und jetzt bin ich schon 14 Jahre in Norwegen.“ Die Ex-Altenburgerin Anne Baumann lebt seit 2007 an der Südwestküste Norwegens. Sie arbeitet als Labormanagerin an der Universität in Bergen. Mit ihrem Freund und ihren beiden Töchtern wohnt sie auf der Insel Askøy, wo sie sich 2016 ein eigenes Haus mit Garten und Ausblick auf den Fjord gekauft haben. Weil Anne Baumann sich selbst als Naturmensch beschreibt, ist Bergen ideal für sie. In nur 15 Minuten ist sie vom Stadtzentrum auf einen der umliegenden Berge gelaufen, um sich vom Alltagsstress zu entspannen.

Sport treiben in Norwegen: Wandern, segeln, angeln

In ihrer Freizeit ist die 35-Jährige sportlich unterwegs. Sie wandert, segelt oder angelt. Im Winter fährt sie Snowboard und geht mit ihren Kindern rodeln. Die in dieser Region oft sehr trübe und regnerische Zeit im Herbst und Winter kann aufs Gemüt schlagen. Dafür entschädigen die langen Tage im Sommer.

Am „7-fjellsturen“, einem Sportevent, bei dem Läufer die sieben Berge von Bergen nacheinander erklimmen, hat sie mit ihrem Freund schon teilgenommen. Besonders gern erinnert sie sich an Segeltouren von Norwegen nach England. „Die Landschaft fasziniert mich. Im Fjord sieht man Berge und Wasser gleichzeitig. Das ist wunderschön“, sagt Anne Baumann.

Sie ist in Altenburg geboren und aufgewachsen. Im Jahr 1997 war sie mit ihrer Familie erstmals im Sommerurlaub in Norwegen. Ihre Eltern steckten Anne Baumann mit der Begeisterung für das Land an. Am Ende ihres Studiums in Pharmabiotechnologie an der Fachhochschule Jena plante sie ein Praxissemester in Norwegen. Sie arbeitete in einem Labor an der Universität Bergen und bekam im Anschluss die Möglichkeit, ihre Diplomarbeit dort zu schreiben. Seitdem arbeitet Anne Baumann als Wissenschaftlerin und machte ihren Doktortitel.

Der Blick vom Wohnzimmer der Familie Baumann auf die Terrasse. Im Winter ist die Landschaft oftmals eingeschneit. Quelle: privat

„Das Angebot, meine Doktorarbeit im selben Labor zu schreiben, musste ich annehmen. In Deutschland braucht man als PhD-Student oft einen Nebenjob und so waren die nächsten vier Jahre mit regelmäßigem Einkommen abgedeckt.“ Sie forschte im Bereich der Molekularbiologie und untersuchte strukturelle und mechanische Veränderungen von Protein-Membran-Wechselwirkungen. Ihr Fokus lag auf Proteinen, die in Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer oder Autismus eine Rolle spielen.

Nach Forschungsaufenthalten in Boston, Spitzbergen, Grenoble, Umeå, Karlsruhe und Hamburg wurde Anne Baumann Labormanagerin. In ihrer Position ist sie nicht nur Forscherin, sondern auch für administrative Aufgaben verantwortlich, wie die Sicherheit im Labor oder das Anlernen neuer Studenten oder Mitarbeiter.

Die Sprache war die größte Herausforderung

Die größte Herausforderung für Anne Baumann im fremden Land war die Sprache. Da wurde der Besuch im Supermarkt schon mal zum Quiz oder die Busfahrt zum Orientierungslauf, weil an der Haltestelle keine Schilder angebracht waren. „Es hat mich viel Zeit gekostet, bis ich Norwegisch fließend sprechen konnte, obwohl die Sprache dem Deutschen sehr ähnlich ist.“

Im norwegischen Alltag ist die Familie integriert, auch zu traditionellen Veranstaltungen, wie dem Nationalfeiertag am 17. Mai, an dem sie mit den Landsleuten gemeinsam feiern. „Mir ist aufgefallen, dass die Norweger sich bei Festen sehr schick anziehen. Da geht man im Abendkleid und hohen Schuhen zur Weihnachtsfeier oder zum Geburtstag. Das habe ich übernommen“, erklärt die 35-Jährige. Ihr Modestil orientiert sich jedoch weniger am norwegischen Geschmack.

Das deutsche Essen fehlt

Anne Baumann vermisst das deutsche Essen. „Es geht nichts über eine Bratwurst und deutsches Bier“, sagt sie schmunzelnd. Schwarzbrot hat sie ebenfalls schätzend gelernt. Gerne würde sie wieder mit ihren Verwandten oder Freunden zusammensitzen. Durch die Corona-Pandemie war sie seit über einem Jahr nicht bei ihrer Familie in Altenburg. Normalerweise besucht sie ihre Heimat zwei Mal im Jahr.

Als sie sich entschied, länger in Norwegen zu leben, freuten sich ihre Eltern, weil sie nun selbst einen Grund hatten, öfter nach Skandinavien zu kommen. Ihre Großeltern fragten jedoch immer wieder, wann sie zurückkommt. „Seit ich Kinder habe, ist es schwieriger für meine Familie, dass wir so weit weg wohnen“, erklärt Anne Baumann. Da Norwegen ein sehr kinderfreundliches Land ist, plant sie ihre Zukunft in den nächsten Jahren dort. „Ich kann nicht sagen, ob ich mein ganzes Leben hierbleiben werde.“ Das sei auch davon abhängig, ob sie und ihr Freund ihre wissenschaftliche Karriere voranbringen können.

