Ein Jahr nach Ankunft der Corona-Pandemie in Thüringen und im Altenburger Land skizziert die Arbeitsagentur die Auswirkungen des ersten Lockdowns. Es lägen nun zusammenfassende Daten für das zweite Quartal 2020 vor, berichtete am Dienstag Stefan Scholz, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera. „Im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 gab es im Agenturbezirk 1,6 Prozent weniger sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.“ Besonders stark ist der Zuwachs an Arbeitslosen bei den über 50-Jährigen: plus 7,6 Prozent.

Er betrachte diesen Rückgang mit Sorge, sagte Scholz. „Umso wichtiger ist die intensive Zusammenarbeit aller Partner bei der Unterstützung von Neuansiedlungen in der Region. Nur so kann eine Trendumkehr bei der Beschäftigungsentwicklung in Ostthüringen erreicht werden.“

Nach Jahren des Sinkflugs steigt die Arbeitslosenquote wieder

Tatsächlich ist es ein Jahr nach Beginn der ersten Schließungswelle nicht gelungen, die weitreichenden Folgen der Einschnitte für den Arbeitsmarkt vollständig aufzufangen und an die hoffnungsvolle Lage vor Corona anzuknüpfen. Noch im Februar 2020 hatten im Arbeitsmarktbericht für das Altenburger Land die positiven Nachrichten dominiert. Die Zahl der Jobsuchenden befand sich damals weiter im tendenziellen Sinkflug, die Arbeitslosenquote war binnen Jahresfrist von 8,0 auf 7,0 Prozent geschrumpft.

Ein Jahr später liest sich der Arbeitsmarktbericht anders: Insgesamt 3270 Menschen sind im Landkreis arbeitslos gemeldet, 111 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ist seit der Vor-Corona-Zeit wieder gestiegen, beträgt 7,3 Prozent – analog zum Januar. Immerhin: Die Arbeitsagentur listet aktuell im Altenburger Land 680 freie Stellen – im Februar 2020 waren es noch rund 750.

Rund 14 000 Arbeitskräfte in Kurzarbeit

Allerdings hat die Arbeitsagentur mit ihren Instrumenten massiv eingegriffen, um die Zahl der Arbeitslosen einzudämmen. Das derzeit wichtigste Mittel heißt Kurzarbeit. Im Zeitraum von April 2020 bis Februar 2021 gab es insgesamt 1392 Anzeigen von Kurzarbeit vonseiten der Unternehmen im Landkreis. Betroffen waren beziehungsweise sind davon bislang 13 942 Beschäftigte.

Eingegriffen wurde auch mit arbeitsmarktpolitischen Instrumenten wie Weiterbildungen, Eingliederungen oder Beschäftigungsmaßnahmen. Dadurch leben im Landkreis derzeit 2290 Frauen und Männer, die zwar in Beschäftigung und damit nicht arbeitslos sind, jedoch als arbeitsuchend gelten, weil sie noch auf einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt warten. Vor einem Jahr waren das noch 2582 Personen – also deutlich mehr. Das ist die positive Botschaft im aktuellen Arbeitsmarktbericht.

Und noch eine: Das Jobcenter Altenburger Land betreut im Moment 3646 Bedarfsgemeinschaften, 6,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Auch die Zahl der Arbeitslosengeld-II-Bezieher sank im Jahresvergleich um 305 Personen auf aktuell 4701.

Von Kay Würker