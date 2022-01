Ein Jahr „FACK“: Das plant der Altenburger Verein 2022

Altenburg

Ein Mitgliederzuwachs von 1220 Prozent – welcher gemeinnützige Verein verzeichnet so einen Aufschwung innerhalb eines Jahres? „FACK“ hat es in seinem Gründungsjahr geschafft. „FACK“ steht für „Futurist’s agency for a new Cultural Kick-Off“. Der Verein hatte sich im Februar 2021 gegründet, um Jugendlichen eine Anlaufstelle und die Möglichkeit zu bieten, selbst im Landkreis aktiv zu werden und eigenständig Projekte zu starten und umzusetzen.

Wie ein klassischer gemeinnütziger Verein ist „FACK“ jedoch nicht aufgebaut, denn er besteht aus drei Gruppen: Membern, Supportern und Admins. Die momentan 61 Member sind maximal 27 Jahre alt und haben Lust, Projekte anzustoßen, bringen sich mit ihren Ideen aktiv ein. Supporter und Admins liefern die Ressourcen, auf die die Mitglieder zurückgreifen können. Supporter können Privatpersonen, aber auch Kommunen oder Firmen sein.

14 Projekte umgesetzt, 82 Ideen entwickelt

Die Admins, momentan sechs an der Zahl, organisieren und behalten den Überblick über Projekte, Finanzierung, Ressourcen. Einer der Admins und Mitbegründer von „FACK“ ist Valentin Rühlmann, und er blickt sehr zufrieden auf das erste Jahr dieses Vereins, das mit der traditionellen Vereinsstruktur so gar nichts zu tun haben will. Der Plan, junge Menschen in Altenburg zu aktivieren und sie dazu zu bringen, eigene Ideen umzusetzen, hat geklappt: 14 Projekte konnten realisiert werden, 56 junge Menschen haben das Heft in die Hand genommen und 82 eigene Ideen entwickelt und umgesetzt.

„Alles wird gemeinsam entschieden“

Ein Projekt ist das von Member Christoph Hubner, „Natürlich Bienen“. Über seine Idee, Bienenhaltung natürlicher zu gestalten und vom eckigen Kasten zur Baumhöhlen-Wohnung zurück zu kommen, kam er zu „FACK“. Über 3000 Euro Fördermittel konnte er über die „Mach halt!“-Förderung in sein Projekt stecken. Was ihm besonders an „FACK“ gefällt? „Dass man etwas Gutes für die Region tun kann, und dass jeder mitmacht. Es gibt keine übergeordnete Gruppe, alles wird gemeinsam entschieden.“

2022 sollen mehr internationale Projekte kommen

Insgesamt flossen knapp 20 000 Euro in die Vereinsarbeit. Die Summe setzte sich aus Spenden, Support-Beiträgen, Förderungen wie von „Mach halt!“ oder der Thüringer Ehrenamtsstiftung zusammen.

Für Admin Wiebke Schricker ist „FACK“ vor allem die Motivation, jungen Menschen zu helfen und ihnen Wünsche zu ermöglichen. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit nimmt einen großen Teil ihrer Zeit in Anspruch, aber die Lehramtsstudentin geht in den Projekten auf. Vor allem ein Projekt mit der Dietrich-Bonhoeffer-Schule hat sie im vergangenen Jahr gerne begleitet. „Für mich als Lehramtsstudentin war es fantastisch zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler erkennen, was sie selbst bewegen können.“ In einer Projektwoche voller Workshops konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen für Altenburg entwickeln. Im neuen Jahr freut sich Schricker vor allem auf viele internationale Projekte, wie eine Reise in die Niederlande, um das Anne-Frank-Haus zu besuchen.

Eine der EU-Jugendvertreterinnen kommt von „FACK“

Für Valentin Rühlmann ist 2022 eines der großen Ziele, einen physischen Raum in Altenburg als Anlaufstelle und Treffpunkt zu eröffnen. „Das Konzept steht, die Umsetzung kommt.“ Geplant ist auch, die Angebote, die „FACK“ generiert, an anderen Orten in Thüringen platzieren zu können und den Verein so besser zu vernetzen. Eine große Neuigkeit für das Jahr: Eine der EU-Jugendvertreterinnen der Bundesrepublik Deutschland, die für das Projekt „Jugenddialog“ auf Konferenzen gehen, um mit politisch Verantwortlichen der Europäischen Union zusammenzukommen, ist FACK-Mitglied. „Außerdem wollen wir neue Gebiete erschließen“, sagt Rühlmann. In den Bereichen Non-formal Education, Integration, Bewegung und Sport sollen Projekte kommen.

Von Katharina Stork