Ein Kandidat in Schmölln wird nicht zugelassen

Schmölln

Die vierköpfige Kandidatenriege für die Bürgermeisterwahl in Schmölln hat sich reduziert. Der Wahlausschuss strich auf seiner Sitzung am Dienstagabend Johannes Sondermann von der Liste, der zwar AfD-Mitglied ist, aber als Einzelbewerber antritt. Grund: Sondermann reichte bis Fristende am Montag nicht die gesetzlich geforderten 150 Unterstützerunterschriften ein. Nach Angaben von Wahlleiterin Jacqueline Rödel waren es nur 71. Sondermann könne nun dagegen vorgehen, ehe am 1. Juni der Ausschuss über diesen Streitfall endgültig entscheidet.

Die drei anderen Bewerber, Amtsinhaber Sven Schrade (SPD), der Altenburger Uwe Rückert und Markus Bär (BfS) wurden einstimmig bestätigt.

Klage und Beschwerde bei zwei Gerichten

Sondermann hatte bereits im Vorfeld Beschwerde beim Landesverfassungsgericht gegen die Anzahl der Unterschriften und die Einreichungsfristen eingelegt. Am Freitag hatte er zusätzlich eine Klage beim Verwaltungsgericht Gera eingereicht. Laut LVZ-Informationen sind sowohl die Beschwerde als auch die Klage abgewiesen worden. Es seien keine Formfehler oder Verstöße gegen die eindeutige Rechtslage zu erkennen gewesen, hieß es. Ziel des Gesetzgebers bei der Anzahl der Unterstützerunterschriften sei es, nicht ernsthaft gemeinte Wahlvorschläge zu vermeiden.

Allerdings ist gerichtlich zunächst nur im Eilverfahren entschieden worden. In der Hauptsache könnten die Gerichte nochmal entscheiden, wenn Sondermann seine Einsprüche aufrecht erhält. Möglich ist auch, dass er die gesamte Bürgermeisterwahl in einem Verfahren im Anschluss anfechtet.

Unklarheit über tatsächliche Zahl der Unterschriften

Noch ist unklar, ob er das tut. Dazu werde er die schriftliche Begründung des Wahlausschusses abwarten, sagte Sondermann der LVZ. Schließlich seien es nicht nur 71 Unterstützerunterschriften gewesen, die er vorlegte, sondern mehr. Seine Zahl wollte er aber nicht nennen, auch nicht, ob es 150 waren. Eine solch hohe Zahl benachteilige Einzelbewerber extrem gegenüber Kandidaten, die von Parteien oder Wählervereinigungen nominiert würden, die keine oder nur sehr wenige Unterschriften benötigten, sagte er. So habe man als unabhängiger Bewerber keine Chance, sich zu bewerben, es sei denn, man investierte massiv Geld in die Kandidatur.

Von Jens Rosenkranz