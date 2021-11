Ein Klang-Taifun beim Jazzklub Altenburg

Altenburg

Auch beim nächsten Konzert vom Jazzklub Altenburg gibt es wieder eine internationale Besetzung: An diesem Freitag, dem 12. November, spielt um 20 Uhr das belgische Trio Darrifourcq / Hermia / Ceccaldi im Paul-Gustavus-Haus und erzeugt dabei hermetische, packende Sound-Landschaften auf Cello, Saxophon und Schlagzeug. Der Drummer Sylvain Darrifourcq erschafft diese mit seinem Instrumentarium – bestehend aus Schlagzeug und diversen umfunktionierten Klangobjekten, Cellist Valentin Ceccaldi fängt sie auf, spielt damit und baut eine melodische, harmonische und perkussive zweite Dimension. Und Saxophonist Manuel Hermia führt das Ganze zu einer lyrischen, dreidimensionalen Einheit zusammen.

Präzision, Intensität und wilde Energie auf der Basis von Polyrhythmen schaukeln sich langsam hoch zu einem kathartischen Ausbruch. Einem Konzert von Darrifourcq /Hermia / Ceccaldi zu folgen ist deshalb auch für die Zuhörer ein Prozess: Vom ersten Moment an folgt man gebannt der Entwicklung auf der Bühne, möchte sich an Momenten festkrallen, Soli hinauszögern und die Pausen auskosten, um für den nächsten Ausbruch gewappnet zu sein. Es ist wie einer Wagner-Oper zu folgen, jedes Schneuzen im Konzertsaal wirkt fehl am Platz, bis die Geschichte fertig erzählt ist. Man kennt das Gefühl: Die Erleichterung, dass alles zu einem logischen Ganzen zusammengefunden hat, direkt gefolgt von der Enttäuschung, dass das Abenteuer nun leider auch schon wieder vorbei ist.

Einlass ab 19 Uhr

Im Gepäck hat das Trio an diesem Abend sein aktuelles Album „Kaiju Eats Cheeseburgers“. Kaiju bezeichnet ein bekanntes japanisches Filmgenre, in dem vorzugsweise mutierte Monsterechsen eine zentrale Rolle spielen. Ebenso surreal und bizarr dimensioniert gibt sich das zweite Album des franco-belgischen Trios um den Schlagzeuger Sylvain Darrifourcq. Nur knapp über vierzig Minuten kurz, fünf Tracks, aber welch ein Kosmos aus diversen Parallelwelten tut sich hier auf.

Wer sich live und in Farbe auf dieses Abenteuer einlassen möchte, der kommt am Besten am Freitag um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) ins Paul-Gustavus-Haus in der Wallstraße 29. Allerdings gibt es in Zeiten von Corona leider keine Veranstaltung ohne Einschränkungen: Auf Grund der aktuellen Situation ist der Jazzklub Altenburg gezwungen, die 2G-Regelung des Freistaates Thüringen anzuwenden. Man freut sich über alle Besucherinnen und Besucher, aber diese müssen entweder genesen oder vollständig geimpft sein und den entsprechenden Nachweis darüber an der Abendkasse vorzeigen.

Von ThomasTrummer