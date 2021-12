Meuselwitz

Es war ein schwieriges Jahr für die Kinder und Jugendlichen in der Meuselwitzer Mühlgasse. Die Pandemie hat den Alltag verändert, manchen Plan durchkreuzt. Doch 2021 hinterließ auch schöne Eindrücke. Der aufregendste für die Wohngruppe war wohl die Urlaubswoche im Sommer. Auch die neuen Fahrräder machen Freude und die neue Tischtennisplatte.

Die neueste Errungenschaft entsteht gerade. Es ist die lang ersehnte Duschkabine im WG-Bad. Endlich ein Ersatz für die olle Wanne, die zum Duschen nur bedingt geeignet war. Als die Kinder- und Jugend-Wohngruppe der Innova im vergangenen Jahr in den Mittelpunkt der OVZ-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“ rückte, stand die Dusche bei den Bewohnerinnen und Bewohnern ganz oben auf der Wunschliste.

Dusche wird vor Weihnachten fertig

„Die Umsetzung hat länger als erwartet gedauert“, blickt Andrea Teuber zurück. Die Innova-Bereichsleiterin der Kinder- und Jugendhilfe managte den Umbau des Bades, hatte es mit umfangreichen Absprachen, Kontaktbeschränkungen, vollen Handwerkerauftragsbüchern, zuletzt auch mit Materialnot und coronabedingten Ausfällen im Fliesenlegerbetrieb zu tun. Doch nun sind die Arbeiten auf der Zielgeraden – rechtzeitig vor Weihnachten soll alles fertig sein.

Wie berichtet, haben OVZ-Leserinnen und -Leser in der Adventszeit 2020 insgesamt fast 15 000 Euro gespendet. Damit sollte sich die WG-Gemeinschaft ein paar Herzenswünsche erfüllen, denn die Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Familien wohnen können, haben es im Alltag oft schwerer als andere. Die Internationale Tischtennis-Föderation sponserte zusätzlich die große Profi-Platte samt Abstellschuppen.

Fahrräder und neue Möbel

Das Geld vom „Licht im Advent“ reichte für ein ganzes Bündel an Wünschen: Außer der Dusche wurde prompt in Fahrräder investiert, weil nicht jeder aus der Gruppe ein eigenes zur Verfügung hat. Jocy und Alessja freuen sich über schicke Möbel in ihrem Zimmer. Bett, Schrank, Kommode: alles neu. Sogar die Farbe an der Wand.

Jocy (r.) und Alessja freuen sich über ihr neu möbliertes Zimmer in der Meuselwitzer Wohngruppe. Quelle: Kay Würker

Gelegenheit, um mal durchzumalern, bot sich im August. Da war sturmfreie Bude in der Mühlgasse: Die komplette WG startete zu einer aufregenden Urlaubsreise in den Harz. So eine Auszeit in den Sommerferien ist an sich zwar nichts Ungewöhnliches. Doch das Budget vom Jugendamt lässt normalerweise keine großen Sprünge zu. Im Sommer 2021 waren dank Spendengeldern Extrawünsche möglich: Alessja schwärmt noch immer von dem geräumigen Ferienhaus in St. Andreasberg mit vier Bädern und viel Privatsphäre für alle. „Das Ferienhaus war toll, ich habe mich direkt hineinverliebt“, erzählt die Zwölfjährige.

Und dazu die spannenden Ausflüge. Colin holt gleich eine Autogrammkarte aus dem Schrank, von Mississippi Dan, einem kühnen Reiter aus Pullman City. Die Westernstadt hat den Zwölfjährigen beeindruckt – und nicht nur ihn. Die Meuselwitzer erlebten ein eindrucksvolles Showprogramm mit vielen Hüten und Pferden.

Und jetzt noch eine Spielekonsole

An den anderen Urlaubstagen ging es zum Beispiel ins Schwimmbad oder ins Flugzeugmuseum, in die Einhornhöhle oder zum Minigolfen. Taschengeld gab’s auch – für kleine Freuden wie Nagellack oder Lego.

Die Erinnerungen an diese Harzreise bleiben lebendig. Und weil die OVZ-Leserinnen und -Leser so großzügig gespendet haben, ging für die Wohngruppe kürzlich noch ein weiterer Wunsch in Erfüllung: eine neue Spielekonsole für graue Winternachmittage. „Ein großer Dank an alle, die all das möglich gemacht haben“, sagt Andrea Teuber – mit besten Grüßen von den Kindern aus der Mühlgasse.

Von Kay Würker