Ein Markt voller Kindersachen: Altenburgerin veranstaltet großen Flohmarkt mitten in der Stadt

Altenburg

Lange Zeit konnten sie nicht stattfinden, die großen Flohmärkte für gebrauchte Baby- und Kindersachen. Doch nun wagt die Altenburgerin Angelika Lange einen Neuanfang – nicht in beengten Innenräumen, sondern bewusst unter freiem Himmel mit viel Platz auf dem Altenburger Markt. Stattfinden soll der Flohmarkt am 18. September von 9 bis 12 Uhr, willkommen sind Anbieter mit Artikeln rund ums Kind aus privaten Haushalten – und natürlich interessiertes Publikum. Im Fokus steht Kleidung für Herbst und Winter in Größe 50 bis 170, aber zum Beispiel auch Spielzeug, teilt die Organisatorin mit. Tische und Stühle sind von den Verkäuferinnen und Verkäufern mitzubringen. Die Veranstaltung ist Teil der an jenem Wochenende stattfindenden Heimatshoppen-Initiative von Stadt, IHK und Gewerbeverein.

Anmeldung für Verkäufer bei Angelika Lange unter 0172 3783408

Von Kay Würker