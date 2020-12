Ein Moment des Innehaltens: Weihnachten im Altenburger Land

Nöbdenitz

Es waren stille Weihnachtstagein diesem Jahr. Obwohl Gottesdienste in den Kirchen grundsätzlich erlaubt waren, gingen die Kirchgemeinden im Altenburger Land auf Nummer sicher und verzichteten darauf. Stattdessen wurden die Türen der Gotteshäuser für die individuelle Einkehr geöffnet, leuchtete außerdem das Friedenslicht, an dem Besucher ihre Kerzen entzündeten.

Zu einem Ort der Besinnung und des Innehaltens wurde am Heiligen Abend der Pfarrhof in Nöbdenitz. Die Kirchengemeinde hatte eine Open-Air-Christvesper gestaltet, lud ein zum Beten und Segnen. Pfarrer Dietmar Wiegand hielt eine kleine Andacht. Auch der Backofen im Pfarrhof war angeheizt – für den Weihnachtsbraten. Einige Besucher nahmen die Gelegenheit war, schoben Gans, Ente und Kaninchen in den Ofen.

Von LVZ