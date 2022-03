Schmölln

Dem Stress der Großstadt entfliehen und mehr Zeit für seine Kinder haben: Das waren für Peter Treutel die Gründe, der hessischen Metropole Frankfurt am Main 2020 den Rücken zu kehren. Rund zehn Jahre lang verwöhnte der Profi-Koch in der Weinstube im Römer unter anderem Olympiakader und Sportprominenz. Er hatte sogar das Angebot, das Restaurant zu übernehmen. Doch den heute 39-Jährigen zog es zurück in die Heimat.

Die Weinstube im Römer in Frankfurts Innenstadt war rund zehn Jahre lang der Arbeitsplatz von Peter Treutel. Quelle: Privat

Neues Leben in der Sprottenaue

Aufgewachsen ist der geborene Altenburger in Meuselwitz. Vor rund anderthalb Jahren zog er mit seiner Familie nach Schmölln und erweckte die Kantine in der Gartenanlage Sprottenaue wieder zum Leben. Gemeinsam mit Ehefrau Jevgenija steckte er die Familienersparnisse in den Umbau der kleinen Kneipe, die seit einem Jahrzehnt leer stand. Statt weiterhin Haxen für die Fußballer von Eintracht Frankfurt zu grillen, verwöhnt der leidenschaftliche Koch seit August 2020 die Schmöllner mit Steaks und Burger.

Jevgenija und Peter Treutel eröffnen Anfang August 2020 die umgebaute Gartenkantine Sprottenaue. Sohn Robin findet das klasse. Quelle: Andy Drabek

Neustart unter erschwerten Bedingungen

„Ich habe es nicht bereut, mit meiner Familie nach Schmölln gezogen zu sein“, blickt Peter Treutel auf die vergangenen Monate zurück. „Auch wenn es durch die Pandemie nicht so gekommen ist, wie wir gedacht hatten. Aber wir haben es dank unserer treuen Gäste überstanden.“ Besonders schwer habe ihm der Lockdown im November 2020 zu schaffen gemacht. „Da hatte ich abends manchmal einen absoluten Tiefpunkt und habe gedacht, ich schaffe es nicht mehr und muss zumachen. Da hilft nur die Zähne zusammenbeißen.“ Mit reduzierter Speisekarte und Außer-Haus-Verkauf hielt sich die Gartenkantine über Wasser.

Die Gartenkantine Sprottenaue liegt in der gleichnamigen Schmöllner Kleingartenanlage. Quelle: Mario Jahn

Spitzenreiter sind Steak, Schnitzel und Burger

Das Essen „to go“ hat Peter Treutel beibehalten. Er freut sich, dass seit Kurzem 3G im Lokal möglich ist. Zu den aktuellen Spezialitäten der Sprottenaue zählen Burger mit gebackenem Seelachs, Kurfürstensteak und Rahm-Forelle. Befragt nach den Lieblingsessen seiner Kundschaft, nennt der Küchenchef Steak, Schnitzel und Burger. „Die laufen besonders gut.“ Schade findet er allerdings, wenn Gäste bei Unzufriedenheit nicht mit ihm selber sprechen und stattdessen eine negative Bewertung bei Google geben.

Keine Nachwuchsprobleme beim Personal

Profi-Koch Treutel freut sich auf mehr Kundschaft, wenn im April die Freiluftsaison wieder beginnt. Dann haben fast 100 Gäste im Außenbereich Platz – etwa doppelt so viele wie im Inneren des Lokals. Und dann sind auch seine zwölf Servicekräfte wieder ausgelasteter: junge Leute, die sich gerade in unterschiedlichen Ausbildungen befinden. „Mein Personal ist das Wichtigste im Laden“, meint der Kantinenpächter. Wenn im Sommer alles gut läuft, arbeiten pro Schicht sechs Leute. Nachwuchsprobleme habe er keine.

Durch die aktuelle Lockerung häufen sich auch wieder die Reservierungen. Die nahmen in der Vergangenheit derartige Ausmaße an, dass für spontan Vorbeikommende praktisch keine Chance auf einen Platz war. Die Sprottenaue ist deshalb dazu übergegangen, gezielt Plätze für Laufkundschaft freizuhalten.

Familienzuwachs im Januar

Arbeitete Peter Treutel zu Beginn gemeinsam mit Ehefrau Jevgenija in der Gartenkantine, so hat sich die 38-Jährige inzwischen aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Denn am 12. Januar dieses Jahres hat die vierköpfige Familie Zuwachs bekommen. Mit dem kleinen Noah ist die Kinderschar der Treutels auf drei Söhne angewachsen. Inzwischen haben sich die beiden Älteren gut in Schmölln eingelebt. Während Robin im vergangenen Jahr in die erste Klasse kam, besucht sein großer Bruder Arthur das Gymnasium.

Gut vernetzt in Schmölln

Peter Treutel ist mittlerweile gut vernetzt in der Knopfstadt und unterstützt lokale Vereine und Kindergärten auf unterschiedliche Art, sei es durch Catering oder einen finanziellen Obolus. Gern hätte er auch einen regelmäßigen Stammtisch mit anderen Gastronomen etabliert. Allerdings scheiterte dieser Versuch an der Verschlossenheit seiner Kollegen, wie er sagt.

Momentan klappert der Familienvater an freien Tagen mit seinen beiden Ältesten die Schmöllner Sportvereine ab – auf der Suche nach Betätigungsfeldern für seine Sprösslinge. Für ihn selbst bleibt vorerst kein Freiraum für derartige Aktivitäten. Denn wenn nicht die Sprottenaue ruft, ist es sein Einfamilienhaus Baujahr 1972.

Von Dana Weber