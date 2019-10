Ein Rettungswagen fürs Altenburger Vereinsprojekt

Altenburg/Maluku/Geithain

Es ist das bisher größte Projekt des engagierten Ehepaares Hauskeller und seines Altenburger Vereins: die Einrichtung eines Gesundheitszentrums in der 100 000-Einwohner-Stadt Maluku samt allgemeinmedizinischer Ambulanz, Entbindungsstation, Labor und Apotheke. Im April wurde das Objekt in der Demokratischen Republik Kongo eröffnet – dank großer Unterstützung aus Geithain ist dort demnächst auch ein Rettungsfahrzeug in Betrieb.

Rettungswagen wird im November verschifft

„Durch eines unserer Vorstandsmitglieder kam der Kontakt zu dem Altenburger Verein zu Stande“, berichtet der Kreisverband Geithain des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK). Schnell sei der Entschluss gefasst worden, das Projekt in Maluku zu unterstützen. „Ein Rettungswagen, der im Kreisverband über viele Jahre im Einsatz war, wird dem Gesundheitszentrum gespendet“, kündigt das DRK an. „Das Fahrzeug wird voraussichtlich im November in einen Container geladen und mit dem Schiff in den Kongo gebracht.“ Mehr noch: Gemeinsam mit ihrem Jugendrotkreuz wollen die Geithainer die Bevölkerung zur Mithilfe in Form einer Spendenaktion auffordern. Ziel sei es, das Fahrzeug und den Container noch mit weiteren nützlichen Sachen zu füllen.

Dieser Rettungswagen vom DRK-Geithain wird voraussichtlich im November in einen Container geladen und mit dem Schiff in den Kongo gebracht. Quelle: DRK-Geithain

Spendensammlung auch für Schule und Waisenhaus

Der Altenburger Verein „Hilfe für Menschen im Kongo“ ist in Maluku seit 2007 aktiv, betreibt dort neben der Gesundheitsstation zwei Waisenhäuser und eine Grundschule. Auch diese Einrichtungen haben die Geithainer mit ihrer Unterstützung im Blick. Für die über 500 Kinder in der Schule und im Waisenhaus werden Federmappen – die auch gebraucht sein können –, Stifte, Kugelschreiber, Schreibblöcke und -hefte benötigt. Ebenso Unterwäsche, T-Shirts, Sommerkleider, Hosen, Halbschuhe und Sandalen für Kinder sowie Spielsachen.

Unterstützt wird der Altenburger Verein auch von Ärzten des St.-Elisabeth-Krankenhauses in Leipzig, die sich regelmäßig aktiv im Kongo einbringen. Die Vereinsvorsitzende Christine Hauskeller ist Klinikseelsorgerin am Klinikum Altenburger Land.

Von Kay Würker