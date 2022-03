Starkenberg

Zirkuschef Hardy Weisheit arbeitet seit Jahren daran, im Starkenberger Ortsteil Kostitz richtig sesshaft zu werden. Sein im April 2020 bei der Gemeinde eingereichtes Nutzungskonzept sieht den dauerhaften Aufbau von Zirkuszelten sowie Tiergehege inklusive Streichelzoo vor. „Bisher hat Hardy Weisheit eine Wanderzirkus-Erlaubnis mit der Genehmigung zur Errichtung fliegender Bauten, die nur zwei Monate lang stehen dürfen“, erklärt Starkenbergs Bürgermeister Wolfram Schlegel (Die Regionalen). Von Seiten der Gemeinde stand Weisheits Bestreben nach stationären Bauten bislang nichts entgegen. „Auf Grundlage dieses Nutzungskonzeptes fasste der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss, um zu signalisieren, dass wir den Zirkus unterstützen“, sagt Wolfram Schlegel.

Brücken geschlagen und ein Auge zugedrückt

Um Baurecht zu erhalten, müsste Hardy Weisheit nun auf eigene Kosten eine Bauleitplanung herbeiführen. Genehmigende Behörde hier ist das Landratsamt Altenburger Land. Bislang sei jedoch nichts geschehen. Laut Bürgermeister Schlegel haben Gemeinde und Behörden Hardy Weisheit in der Vergangenheit bereits mehrfach Brücken gebaut und ein Auge zugedrückt – etwa, als er ein kleines Gebäude in der Größe einer Gartenlaube zur Unterbringung von Tieren ohne Baugenehmigung im Gelände errichtet habe.

Gemeinde fürchtet Etablierung eines Rummels

In diesem Jahr nun legte der Betreiber des Kostitzer Erlebnisparks der Gemeinde ein neues Nutzungskonzept vor. Dem stehen die Volksvertreter allerdings nicht mehr wohlwollend gegenüber. Denn im neuen Konzept ist von zusätzlichen temporären Fahrgeschäften die Rede. So sollen auch Kart-Bahn, Schmalspur-Eisenbahn und Kunsteis-Bahn auf dem Gelände des Erlebnisparks angeboten werden.

„Das geht so nicht. Das sind erhebliche Abweichungen vom ursprünglichen Konzept“, meint Wolfram Schlegel. Die Gemeinde fürchtet nun die Etablierung eines Rummels und sieht sich nicht mehr an ihren Grundsatzbeschluss gebunden. „Das neue Nutzungskonzept ist nicht in unserem Sinne. Dem stimmt der Gemeinderat nicht zu.“

Von Dana Weber