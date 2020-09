Ein Spielecafé auf Achse: Ungewöhnliches Altenburger Projekt hat im Oktober Premiere

Altenburg

Es war ein wahrer Erdrutschsieg, mit dem das Team des Mobilen Spielecafés im Februar aus dem Voting zum Ideenwettbewerb „#selbermachen“ der Stadtmensch-Initiative hervorging: Lange vor dem öffentlichen Ideen-Wettstreit im Open Lab in der Moritzstraße hatten Gabriele und Sarah-Ann Orymek sowie Maike Steuer die benötigte Stimmenzahl für ihr Förderziel erreicht und konnten sich ohne Umschweife die gewünschten 19 000 Euro sichern (OVZ berichtete). Doch dann wurde es, zumindest in der Öffentlichkeit, still um das Projekt – bis jetzt.

Konzept wohl einzigartig in Deutschland

Ja, es habe alles etwas länger gedauert als ursprünglich gedacht, gibt Maike Steuer ohne Umschweife zu. Der Grund lag allerdings weniger im Tatendrang des Trios sondern vielmehr im undurchsichtigen und mitunter gar nicht auf das Spielecafé-Projekt eingestellten Behördendschungel. „Die eigentlich angedachte Gemeinnützigkeit wurde uns beispielsweise nicht zuerkannt, da Spielen nicht als Kulturgut gilt, was ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz begreifen kann“, berichtet Spieleberaterin Gabriele Orymek.

Es musste ein anderer Ansatz her, der nun – nach einigem Zittern und Bangen, wie Maike Steuer berichtet – erreicht wurde. „Zum 1. September haben wir eine GbR gründen können. Damit sind wir sogar bundesweit Vorreiter. Denn ein vergleichbares Angebot gibt es in der ganzen Republik nicht“, teilt sie nicht ohne Stolz mit.

Gastronomie und Spiele-Nachschub sind gesichert

Gemeint ist damit die angepeilte Verzahnung von Café- mit Spieleangebot, die künftig auf Abruf im Landkreis unterwegs sein soll. Was die gastronomische Versorgung angeht, ist dabei bereits alles in trockenen Tüchern: „Den passenden Café-Anhänger haben wir bereits im Blick“, teilt Sarah-Ann Orymek mit. Maike Steuer bringt ihre gesammelten Erfahrungen aus ihrer Zeit als Betreiberin eines Cafés in Leipzig mit ein. Auch die Versorgung mit ausreichend Spielen ist gedeckelt, können Orymeks nicht zuletzt durch die Altenburger Spieletage auf ein breites Netzwerk an Spieleverlagen zurückgreifen.

Auto ist in Aussicht

Auch der passende fahrbare Untersatz ist inzwischen gefunden. Aus Würzburg konnte sich das Team in dieser Woche einen großen Transporter organisieren. „Und das war gar nicht so einfach", berichtet Maike Steuer. Der Markt für derartige Fahrzeuge sei nämlich so gut wie leer gefegt. Der Grund: In Zeiten von Corona bauen viele Nutzer die Gefährte derzeit zu kleinen Camping-Mobilen um. Die rollende Heimstatt des Cafés wird nun in den nächsten Wochen noch an die Bedürfnisse des Teams angepasst.

Offizielle Premiere auf dem Markt

Läuft dann alles nach Plan, soll die erste offizielle Tour des Mobilen Spielecafés am 18. Oktober starten. Von 14 bis 18 Uhr wird dann auf dem Altenburger Markt Station gemacht und das neue Angebot präsentiert. Und das, betont das Trio ausdrücklich, richte sich an alle Altersgruppen. „Wir bieten keine klassische Kinderbespaßung, sondern wollen Mama und Papa mit an den Tisch holen. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem gemeinsamen Spielen in der Familie, wobei wir daneben auch gezielt Erwachsene ansprechen können, falls gewünscht“, erläutert Gabriele Orymek das Konzept.

Mittelfristig stehen dann Touren durch den gesamten Landkreis, von der großen Stadt bis zum kleinen Dorf auf dem Programm. „Wir können und wollen ausdrücklich auch Dörfer bedienen, die noch wenig Erfahrung mit Angeboten für Familien haben“, so Maike Steuer.

