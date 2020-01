Ein Stück Altenburger Industriegeschichte fährt durch Nordrhein-Westfalen

Altenburg/ Düsseldorf

Frank Bachhausen aus Düsseldorf ist Liebhaber alter Fahrzeuge und gerät durch Zufall an einen Opel, Baujahr 1927, dessen Karosserieaufbau von der Firma Julius Malz aus Altenburg stammt. Der Rheinländer möchte Näheres über die Herkunft des Automobils erfahren und wendet sich an unsere Zeitung.

„Lass die Finger davon!“

Die Geschichte beginnt im Jahr 2009. In einer Oldtimerzeitung entdeckt Frank Bachhausen einen Opel LKW Typ 10 40, der ihn an den alten Phänomen-Lastkraftwagen seiner Eltern erinnert. Die Phänomenwerke Gustav-Hiller AG in Zittau waren Vorgänger der Robur-Werke. Der damals 70-jährige Bachhausen möchte den Opel unbedingt haben und schickt seinen Sohn nach Potsdam, um einen Blick auf das Objekt seiner Begierde zu werfen. Frank Bachhausen Junior macht Fotos und warnt: „Lass die Finger davon!“ So zögert der Senior und ein anderer schnappt ihm den Wagen weg.

Der Opel LKW Typ 10 40 im Originalzustand beim Kauf Quelle: Frank Bachhausen

Zweite Chance

Ein glücklicher Umstand eilt Bachhausen dann überraschend zu Hilfe. Der andere Käufer zahlt den Wagen zwar an, holt ihn aber nie ab. Und so steht der LKW noch einmal unter den Angeboten der Oldtimerzeitung. Der Fahrzeugsammler lässt sich das gute Stück kein zweites Mal entgehen und greift zu.

Von Plauen nach Babelsberg

Der Wagen ist ziemlich heruntergekommen. Im Kartenfach findet sich ein Stadtplan von Plauen mit der typischen zeitgenössischen Namensgebung eines Platzes aus der Zeit vor 1945. Demnach kam der LKW vermutlich vor Ende des 2. Weltkriegs im Vogtland zum Einsatz. Ein Teil der Fenster ist vergittert, was laut Bachhausen nicht dem Originalzustand entspricht und zu allerlei Mutmaßungen anregt. Da das Fahrzeug seines Wissens nach in der Filmstadt Babelsberg gelandet ist, könnten die Gitter Teil filmischer Inszenierung sein.

Einblick ins Fahrerhaus vor der Restaurierung Quelle: Frank Bachhausen

Zinkdach auf Holzgerippe

Die Restaurierung überlässt der Autoliebhaber einem Fachmann. Der Kastenaufbau des Opels besteht aus einem blechverkleideten Holzgerippe, das Dach aus verzinktem Blech. Zwei Jahre dauert es, den Wagen wieder auf Vordermann zu bringen. Doch das allein reicht Frank Bachhausen nicht. Er möchte ihn auch straßentauglich haben. „Der Motor war hin“, berichtet er. Eine Firma in Münster, spezialisiert auf das Schweißen von Gussmotoren, bekommt ihn wieder flott.

Blick unter die Motorhaube vor der Restaurierung. Quelle: Frank Bachhausen

Als Großbäckerei Westerhorstmann mit 50 km/h unterwegs

Als der Lastkraftwagen endlich komplett ist, schmückt ihn der Schriftzug von Bachhausens alteingesessener Großbäckerei Westerhorstmann. Bis heute ist das fast 93-jährige Automobil auf den Straßen unterwegs, auch wenn die Höchstgeschwindigkeit nur 50 km/h beträgt. „Alles bis zu einem Umkreis von 30 Kilometern fahre ich“, meint der stolze Besitzer, der noch sieben weitere historische Fahrzeuge sein Eigen nennt. Wenn er zu Oldtimer-Ausstellungen fährt, die weiter weg liegen, verlädt er den LKW.

Spurensuche mit Typenplakette

Auf der Typenplakette entdeckt Frank Bachhausen die Gravur „ Julius Malz Karosserie Altenburg“ und wird neugierig. Er möchte mehr über die Herkunft des Fahrzeuges wissen und bittet unsere Zeitung um Unterstützung. Mit der Hilfe von Staatsarchiv, Stadtforum und den Altenburger Historikern Uwe Gillmeister und Alexander Vogel kann die OVZ ein vergessenes Stück Skatstädtische Automobilbaugeschichte wieder ans Licht holen.

Typenplakette mit Hinweis auf Altenburg. Quelle: Frank Bachhausen

Neue Gummireifen für den Herzog

Der Lastkraftwagen Typ 10 40 hat Fahrgestell, Motor und Haube von Opel – der Fahrzeugaufbau aber stammt aus der Skatstadt. Er wird 1927 von der Wagen- und Karosseriefabrik Julius Malz produziert. Der Familienbetrieb, 1860 von Sattler und Wagenbauer Julius Malz Senior gegründet, existiert 79 Jahre lang. Ab 1873 ist die Firma „Auf den Röhren 11“ ansässig. Das Altenburger Adressbuch führt Malz Senior ab 1887 als Hofsattler. Er baut Kutschen und Schlitten und darf sich Herzogliche Hofwagenfabrik nennen. In einer Rechnung an den Herzoglichen Marstall zu Sachsen-Altenburg aus dem Jahr 1906 wird neue Gummibereifung für zwei Räder eines Halbwagens, einem einachsigen Pferdefuhrwerk, aufgeführt. Noch 1938 findet sich auf Malzschen Schriftstücken der Firmenstempel mit dem Aufdruck „Herzogliche Hofwagenfabrik“.

Rechnung von 1906 an den Herzoglichen Marstall über zwei neue Gummibereifungen Quelle: Mario Jahn

Gebrüder Malz , übernehmen Sie!

1901 steigen die vier Söhne in den väterlichen Fahrzeugbau ein. Richard ist Sattler, Albert Lackierer, Paul Stellmacher und Julius Junior Schmied. Die Firma Malz wird eine offene Handelsgesellschaft. Im Folgejahr zieht sich der Firmengründer zurück und die Söhne übernehmen das Geschäft. Das Kleeblatt ist allerdings nur kurzzeitig gemeinsam aktiv. Richard verlässt bereits 1902 das Unternehmen und 1903 stirbt Bruder Julius. Albert und Paul führen den Betrieb unter dem Namen „Karosserie und Wagenfabrik Julius Malz, Inhaber Gebrüder Malz“ weiter. Laut einem Eintrag im Altenburger Adressbuch bieten sie Umbauten, Neulackierungen und Reparaturen aller Art an.

Werbeanzeige des Karosseriebauers Julius Malz Quelle: Alexander Vogel Repro

Gewerbeerhebung anno 1923

Aus der alljährlichen Gewerbeerhebung durch das Thüringer Gewerbeaufsichtsamt Gera liegen für die Jahre 1923 bis 1938 Mitarbeiterzahlen vor. Aus den Unterlagen geht hervor, dass 1923 ganze 17 Männer in Lohn und Brot stehen. Vier von ihnen sind Lehrlinge im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Damals endet die Schulausbildung, sofern man nicht das Gymnasium besucht, in der Regel mit 14 Jahren. Die Lehrzeit in der Firma Malz dauert drei Jahre. 1923 gibt es sogar einen Betriebsrat, der aus dem Mitglied Arno Fischer besteht.

Aus nach 79 Jahren

Drei Elektromotoren treiben die Maschinen in der Wagenfabrik an. Aufgeführt werden Hobelmaschine, Bandsäge, zwei Ständerbohrmaschinen und eine Radmaschine zum Drechseln der Naben. Ab Mitte der 1920er-Jahre geht die Zahl der Mitarbeiter stetig zurück. 1926 arbeiten noch 14 Mann, 1930 sind es nur noch sieben. Der Betrieb verschuldet sich und wird 1934 von einem Rechtsanwalt verklagt.1938 ist die Zahl der Arbeiter auf zwei gesunken. Die schwierigen finanziellen Verhältnisse sind es wohl, die 1939 zum endgültigen Aus für die Karosseriefabrik führen.

Parkplatz statt Fabrik

Das einstige Betriebsgelände „Auf den Röhren 11“ ist heute ein städtischer Parkplatz. An die Gebrüder Malz erinnert vor Ort nichts mehr.

Das einstige Firmengelände der Julius Malz Karosseriefabrik „Auf den Röhren 11“ Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber