Schmölln/Ronneburg

Schwerer Unfall am Mittwochmorgen auf der A4: Dort war zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Ronneburg ein polnischer Kleintransporter an einem Stauende auf einen vor ihm stehenden, mit Energydrinks beladenen, Lastzug aufgefahren. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Kleintransporters in einem Fahrzeug eingeklemmt. Der 24-Jährige, der mit seinem Wagen Matratzen transportierte, verstarb noch an der Unfallstelle. Der 54 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 24 000 Euro, teilt die Polizei mit.

In Folge des Unfalls war die A4 in Richtung Frankfurt am Main auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Von OVZ