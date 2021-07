Ein Toter bei schwerem Verkehrsunfall bei Nobitz

Nobitz

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag Polizei und Rettungsdienste in Nobitz in Atem gehalten: Gegen 15.40 Uhr war dort auf der K 204 zwischen Priefel und Dippelsdorf am Abzweig Modelwitz ein Mopedfahrer mit einem Transporter zusammengestoßen. Der 58-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, teilt Pascal Scholz, Sprecher der Landespolizeiinspektion Gera mit. Auch der 37-jährige Beifahrer des Mannes wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der 60-jährige Fahrer des Transporters blieb hingegen unverletzt.

Im Zuge des Einsatzes und der anschließenden Unfallaufnahme musste die Straße bis etwa 19.45 Uhr gesperrt werden. Wie genau es zu dem Unfall kam ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zu diesem Zweck sei auch ein Gutachter hinzugezogen worden, so Polizeisprecher Scholz.

Von bfi