Ein Toter, zwei Schwerverletzte auf B 93 bei Gößnitz: Unfallfahrerin in Altenburg verurteilt

Altenburg/Gößnitz

Wie konnte es zu dem verheerenden Unfall kommen, der sich Ende November 2019 auf der Bundesstraße 93 bei Gößnitz ereignete? War die Fahrerin des BMW abgelenkt, als sie am Tag des Unfalls mit ihrem Auto auf der Ortsumfahrung auf die Gegenspur kam und dort mit dem Fahrzeug eines Altenburger Ehepaares zusammenstieß?

Nun kam es zur Verhandlung am Amtsgericht Altenburg. Angeklagt war die Fahrerin des BMW, eine 30-Jährige. Sie musste sich wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Denn der Fahrer des entgegenkommenden Autos ist im Leipziger Universitätsklinikum verstorben, die Beifahrerin, seine Ehefrau, wurde schwer verletzt.

Keine Erinnerungen an den Tag des Unfalls

Nachdem der zuständige Richter Peter Osin das Verfahren eröffnet hatte, machte der Anwalt der Angeklagten deutlich, dass diese geständig sei und die Anklagepunkte nicht anfechte. Die Frage des Richters, wie es zu dem Unfall kam, konnte sie allerdings nicht beantworten. Sie habe vom Tag des Unfalles kaum Erinnerungen, erklärte die Angeklagte. Zudem ergänzte ihr Anwalt, René Palm, dass die Angeklagte aufgrund des Unfalls und ihrer schweren Verletzungen eine Wesensveränderung durchlaufen habe. Im Verlauf der Befragung kamen auch Katzen zur Sprache, die sich in einer Transportbox auf dem Rücksitz des BMW befunden haben sollen. Ob diese die Angeklagte nicht vielleicht abgelenkt hätten, wollte Richter Osin wissen. Bestätigen oder dementieren konnte das die junge Frau nicht. Eine Erklärung für den Unfall hat sie nicht.

Psychische Folgen immens

Als Richter Osin die Witwe des Verstorbenen in den Zeugenstand rief, war diese sichtlich emotional ergriffen. „Von einer Sekunde zur anderen wurde das Leben zerstört“, sagte die 59-Jährige. Sie sei seit dem Unfall arbeitsunfähig, schlimmer als die körperlichen Verletzungen seien allerdings die psychischen Folgen, die noch immer ihre Auswirkungen zeigen, schilderte die Altenburgerin. An den Unfall selbst habe sie kaum Erinnerungen, lediglich die zwei Scheinwerfer des BMW habe sie noch gesehen, bevor es zu dem Zusammenstoß kam. Die Angeklagte wollte in der Verhandlung auch Worte an die Witwe richten, was diese jedoch ablehnte.

Die Bundesstraße 93 führt mal zwei-, mal dreispurig als Ortsumgehung um Gößnitz herum. Quelle: Mario Jahn

Der dritte Zeuge, der Ersthelfer an der Unfallstelle, hätte vielleicht teilweise zur Aufklärung beitragen können, aber auch er konnte sich nicht mehr lückenlos an das Geschehen erinnern. Der Tag im November 2019 sei diesig gewesen, die Strecke auf der B 93 allerdings übersichtlich, wenn auch mal drei-, mal zweispurig. Wie lange im Vorfeld des Unfalls die Angeklagte auf der Gegenfahrbahn fuhr oder gar stand, blieb unklar. Er selber, sagte der Ersthelfer, habe noch kurz vor dem Zusammenprall mit den verunfallten Fahrzeugen bremsen und ausweichen können, blieb unverletzt.

Sachverständiger sollte für Aufklärung sorgen

Zumindestz einen ungefähren Ablauf des Unfalls konnte schließlich der Sachverständige geben. Demnach prallte der BMW, trotz Notbremsung, mit erheblicher Geschwindigkeit gegen die linke Seite des Audis des Ehepaares, weil sich der BMW zu diesem Zeitpunkt mindestens mit der linken Fahrzeugseite auf der Gegenfahrbahn befand. Auf dem dortigen Streckenabschnitt sind 100 km/h erlaubt. Technische Mängel an den Fahrzeugen, die zu dem Unfall geführt haben können, seien auszuschließen. Wie lange vorher und warum die Angeklagte ihre Spur verließ, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Das Fazit des Sachverständigen: Das Szenario sei vermeidbar gewesen, wenn die Angeklagte nicht auf die Gegenfahrbahn gekommen wäre.

Staatsanwaltschaft hält Unfallhergang für erwiesen

Die Staatsanwaltschaft sah den Unfallhergang somit als erwiesen an und blieb bei der Anklage der fahrlässigen Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung. Die Tatfolgen seien „sehr, sehr gravierend“ gewesen und auch für die Angeklagte sei das Geschehene nicht folgenlos verlaufen. Von einer Freiheitsstrafe sah der Staatsanwalt daher ab. Das geforderte Strafmaß: eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 30 Euro sowie ein zweijähriger Entzug der Fahrerlaubnis.

Verteidiger René Palm betonte in seinem Plädoyer mehrfach, dass der Tatvorwurf nicht abgestritten werde, jedoch auch das „Maß der Vorwerfbarkeit“ zu berücksichtigen sei. Das konkrete Fehlverhalten seiner Mandantin sei nicht aufzuklären. Er sprach von „Augenblicksversagen“ und forderte eine Milderung der 120 Tagessätze auf 90. Vor der Urteilsverkündung ließ die Angeklagte noch einen Brief verlesen. Darin schrieb sie unter anderem, es falle ihr sehr schwer, die richtigen Worte zu finden, ihr tue es leid und sie wünsche sich, dieser Unfall wäre nie passiert.

Richter Osin schloss sich in seinem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft an, verzichtete jedoch auf den Entzug der Fahrerlaubnis und begrenzte das Fahrverbot für die Angeklagte auf drei Monate. Die Angeklagte hat nun 3600 Euro zu zahlen und trägt die Kosten des Verfahrens. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Vanessa Gregor