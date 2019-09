Altenburg

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat sich am Montagabend in Altenburg-Nord ereignet. Gegen 17.50 Uhr ist ein Opel Astra in der Kauerndorfer Allee in Höhe des Kaufland-Marktes von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und ist in eine Gasdruckregelanlage gekracht. Der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kauerndorfer Allee war zeitweise gesperrt.

Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Fest steht, dass der Wagen in Richtung Zeitzer Straße unterwegs war. Offenbar hatte der 18-Jährige am Steuer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren – weitere Unfallbeteiligte gab es laut Polizei nicht.

Gefahrgutzug an der Unfallstelle

Ein halbes Dutzend Berufsfeuerwehrleute sowie 17 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Altenburg waren etwa eine Stunde im Einsatz. Auch der Gasversorger Ewa wurde hinzugerufen, machte sich ein Bild von der betroffenen Anlage. Diese wurde nach Angaben der Feuerwehr erheblich beschädigt. Wie die Polizei berichtete, ist kein Gas ausgetreten. Da jedoch zunächst von einem Leck ausgegangen werden musste, hatte die Feuerwehr-Einsatzleitung auch Teile des Gefahrgutzuges zur Einsatzstelle beordert.

Von Jörg Wolf und Kay Würker