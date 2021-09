Altenburg

Ein herrlich lauer Sonntag in Altenburg. Hunderte sind am Nachmittag in der Stadt auf den Beinen – manche nutzen den Weg zum Wahllokal gleich für einen längeren Spaziergang, andere bevölkern die Innenstadt voller Tanzlust und Spielfreude.

An der Brüderkirche stauen sich die Menschen. Und die jugendlichen Einlasser am Rundtor neben der Kirche, Justin Krüger und Thomas Schulde, haben gut zu tun, achten darauf, dass nur Besucher mit rotem Bändchen den Pfarrhof betreten. Maximal 200 Gäste sind erlaubt, und es wird voller und voller. Auf dem Gelände ist für reichlich Zeitvertreib gesorgt. Wer die verschiedenen Stationen absolviert, kann sich dafür Stempel abholen. So kann man Bogenschießen, mit dem Bobbycar fahren, malen, in Fühlboxen deren Inhalt erraten oder nassfilzen.

Basteleien stehen am Kinder- und Jugendtag an der Brüderkirche hoch im Kurs. Quelle: Mario Jahn

Konfirmanden helfen an vielen Stationen

Eigentlich hatte Diakonin Susann Borowansky den Tag zusammen mit der Stadtmensch-Initiative schon für Juni geplant. Dann musste er verschoben werden. Doch das Wetter ist den Organisatoren auch an diesem End-September-Tag gnädig. Wie am Einlass, helfen die Konfirmanden an vielen Stationen. Auch der Faschingsverein Motor Altenburg unterstützt die Kinder.

An der Brüderkirche ist für spielerischen Zeitvertreib gesorgt. Quelle: Mario Jahn

Besucherin Silke Reimann ist mit ihrer Enkelin gekommen, bewundert das von Leonie Sofie gemalte Bild. Die beiden kommen jedes Jahr zum Kinder- und Jugendtag, erzählt Silke Reimann. Und diesmal lohnt es sich sogar doppelt, denn nicht nur an der Brüderkirche steppt der Bär, sondern auch andernorts in der Innenstadt. Um 16 Uhr steht auf dem Marktplatz ein Höhepunkt des Stadtmenschfestivals an: „Tanzt mit Herz 2.0“. Die Akteure haben in den vergangenen Tagen unter der Leitung von Tanzpädagogin Anja Losse in verschiedenen Workshops geprobt. Nun zeigen sie, was sie gelernt haben. Es sind Mädchen aller Altersgruppen und auch einige Jungen.

Quelle: Mario Jahn

Erst wählen, dann tanzen

Hendrik Sadowski von der Alumatel Video- und Filmproduktion zeichnet die Tänze auf. Er hat extra an der Briefwahl teilgenommen, um an diesem Sonntag zeitlich flexibel zu sein. Auch andere Gäste, die sich am Rande des Marktes unters Publikum mischen, haben am Sonntagnachmittag die Stimmabgabe bereits hinter sich. Auf den Wahlsonntag angesprochen, beklagt eine Seniorin, dass sie gern auch den Thüringer Landtag gewählt hätte. Schließlich sei ihr das vor einem Jahr versprochen worden. Doch dieses Vorhaben in Erfurt ist bekanntlich geplatzt.

Auch die Fotogalerie in der Wallstraße ist Teil des Stadtmenschfestivals. Quelle: Mario Jahn

Ganz so wie die Seifenblasen, die in Altenburg nun gen Himmel steigen. Die Seifenblasenmaschine ist der Publikumsmagnet beim Stadtmensch-Festival-Finale. Die zuschauenden Kinder zappeln entweder zur Musik oder versuchen die schillernden Kugeln zu fangen. Anja Losse freut sich über jeden, der in Bewegung gerät, wünscht sich, dass auch die Menschen am Rande des Platzes mitmachen. „Man muss das Leben tanzen“, sagt sie – während zahlreiche Tanzfreudige mit Boombox und Blasen einen ziemlich bewegten Flashmob aufführen.

Von Christiane Leißner