Ein geschmackvoller letzter Abend des Bürgervereins Süd/Ost

Altenburg

Dass auf der letzten Mitgliederversammlung in der Geschichte des 1. Altenburger Bürgervereines Süd/Ost und Dichterviertel ausgerechnet Schlachteplatte gereicht wurde, trägt schon ironische Züge. Denn am Mittwoch in der Kita „Spatzennest“ der Volkssolidarität in der Pappelstraße stand die Auflösung des fast 28-jährigen Vereines auf der Tagesordnung.

Die Probleme, die den Verein umtreiben, sind die gleichen wie in so vielen anderen ehrenamtlichen Zusammenschlüssen. „Unsere Mitgliederzahl hat sich von einst rund 100 auf aktuell 41 verringert. Allein zwischen 2017 und heute ist die Zahl von 59 auf 41 Mitglieder gesunken“, führte Vereinschef Hans-Joachim Schön aus. „Und unser Durchschnittsalter liegt bei 74 Jahren, wobei da unsere vier bis fünf Jüngeren einberechnet sind“, so Schön.

Fehler gemacht

Aufgrund oder vor allem wegen des hohen Alters seien die auf die Beine gestellten Vereinsaktivitäten erheblich weniger geworden. „Im Prinzip herrschte zuletzt Funkstille.“ Weshalb auch die öffentliche Wahrnehmung des Vereines fast ganz eingeschlafen sei. Schön sparte in seiner Einschätzung auch nicht mit Selbstkritik: „Dass wir uns nicht beizeiten um jüngere Mitglieder bemüht haben, beispielsweise durch Kooperationen mit Schulen, war ein Fehler. Nicht richtig war auch, dass seit unserer vorletzten Mitgliederversammlung mehr als zwei Jahre vergangen sind, obwohl wenigstens ein Treffen pro Jahr nötig gewesen wäre.“

Deutliche Mehrheit für Auflösung

Dennoch durfte an diesem denkwürdigen Abend auch die Erinnerung an das Erreichte nicht fehlen. Einen Part, den der Mitbegründer und langjährige Vorsitzende Stefan Nowak mit einem Schuss Wehmut übernahm. Immer sei der Verein gegenüber Politikern und Behörden ein Übermittler der Probleme der Bürgerschaft gewesen.

Trotzdem stellte Hans-Joachim Schön schließlich die entscheidende Frage an die 30-köpfige Runde: „Wer ist für die Auflösung?“ 26 Mitglieder wollten das, nur eine Stimme stand dagegen, drei enthielten sich. Jetzt wird ein Liquidator bestellt – das verbleibende Vermögen erhält das Deutsche Rote Kreuz.

Immerhin: Die finale Schlachteplatte mundete den meisten Vereinsmitgliedern sichtlich.

Von Jörg Wolf