Alles stagniert, nichts geht vorwärts, nichts läuft wie geplant. Was nach DDR 1988 klingt, ist inzwischen bundesdeutsche Realität – möchte man meinen, beim Gedanken etwa an das Flughafen-Desaster von Berlin oder den Hochwasserschutz an der Pleiße. Doch es gibt auch andere Beispiele, meint unser Autor.