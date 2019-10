Lehma

„Nur Schisser lachen“, flüstert Christian Klau am Mittwochabend in Lehma heiser ins Megafon und es wird still unter den düsteren Gestalten auf der Straße. Es ist wieder so weit: Halloweenzeit. Wohliger Schrecken hat das kleine Dorf am Rande der Pleiße-Niederung in der schaurigsten Nacht des Jahres fest im Grif...