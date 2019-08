Altenburg/Nöbdenitz

Das Altenburger Land kommt in Sachen Einbrüche derzeit nicht zur Ruhe. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits mehrere Wohnungseinbrüche gemeldet wurden, sind inzwischen gleich vier weitere Taten bekannt.

Scheinbar erfolgloser Einbruch in Nöbdenitz

So drangen bisher unbekannte Täter etwa in der Zeit zwischen vergangenem Freitag und Montag in die Nöbdenitzer Regelschule ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Waldstraße verschafft hatten durchsuchten sie die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch nach erstem Anschein nichts. Allerdings, teilt die Polizei mit, entstand durch die Tat Sachschaden. Die Polizeiinspektion Altenburg hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen.

Raubzug in der Gartenanlage

Ebenfalls am Wochenende waren Einbrecher zudem in der Gartenanlage des Rassekaninchenzüchterverein T4 in der Paditzer Straße unterwegs. Zwischen Sonntag und Montag drangen sie gewaltsam ins dortige Vereinsheim ein, durchsuchten das Gebäude und entwendeten Bargeld, verschiedene Elektrogeräte, Lebensmittel und diverse Kleinteile, so die Polizei. Auch hier haben die Beamten Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können. Hinweise werden unter Tel. 03447 4710 entgegen genommen.

Laubgebläse aus Schwimmhalle entwendet

Daneben wurde auch die Schwimmhalle in der Zwickauer Straße Ziel von Einbrechern. Ebenfalls zwischen Sonntag und Montag brachen dort unbekannte Täter die Kellertür an der Stirnseite der Halle auf. Im Anschluss entwendeten sie ein Laubgebläse sowie einen Benzinkanister, teilt die Polizei mit. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

26 Spinde aufgebrochen

Schließlich wurde auch das Pflegeheim „Schlossblick“ in der Altenburger Friedrich-Ebert-Straße nicht verschont. Ebenfalls zwischen Sonntag und Montag machten sich dort unbekannte Täter im Umkleideraum für Mitarbeiter zu schaffen. Dort öffneten sie insgesamt 26 Spinde gewaltsam. Was genau entwendet wurde, steht laut Polizei bisher noch nicht abschließend fest. Auch hier wurden Ermittlungen aufgenommen.

Von OVZ