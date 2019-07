Altenburg/Mockzig

Gleich zwei Mal waren Einbrecher in den vergangenen Tagen in und um die Skatstadt unterwegs. Während in einem Fall lediglich Sachschaden zu Buche stand, konnten die Täter an anderer Stelle nicht unerheblich Beute machen.

Leere Hände in Mockzig , vierstellige Beute in Altenburg

Zunächst drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch gewaltsam in ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße Am Südhang in Mockzig ein. Zwar durchsuchten die Einbrecher das Haus, stahlen allerdings offenbar nichts, wie die Polizei mitteilt.

Im selben Zeitraum waren dagegen auch Einbrecher im Altenburger Stadtgebiet aktiv. Dort stiegen sie zunächst gewaltsam in ein Gebäude und in der Folge in eine Werkstatt in der Gerstenberger Straße ein. Aus den Räumen stahlen der oder die Täter im Zuge ihrer Diebestour Werkzeug mit einem Wert im vierstelligen Eurobereich, heißt es von Seiten der Beamten.

Polizei sucht Zeugen der Taten

In beiden Fällen wurden Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen der beiden Taten. Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder den Tätern geben kann wird gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburg zu melden.

Von OVZ