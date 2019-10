Langenleuba-Niederhain/Windischleuba/Wintersdorf

Einbrecher haben sich in den vergangenen Tagen gleich an mehreren Orten im Landkreis zu schaffen gemacht.

So wurde etwa eine freistehende Scheune in der Ortslage Lohma und Klausa zwischen Freitag und Sonntag zum Ziel bislang unbekannter Täter. Aus der Halle stahlen diese Kleinwerkzeuge sowie Kleinmaschinen, teilt die Polizei mit.

Ebenfalls am Wochenende waren Einbrecher in einem Baumarkt im Windischleubaer Fünfminutenweg unterwegs. Aus dem Verkaufsraum stahlen der oder die Täter zwischen Samstag und Montag insgesamt sechs Mähroboter und entkamen im Anschluss unerkannt, so die Polizei.

Keine Beute in Wintersdorf

Ohne Beute mussten dagegen jene Täter von dannen ziehen, die am Wochenende zwischen Freitag und Sonntag versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einer Physiotherapieeinrichtung in der Fabrikstraße zu verschaffen, was glücklicherweise misslang. In der Folge rissen die Unbekannten scheinbar im Nachbargang den Briefkasten der Praxis ab und stahlen diesen, heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

In allen drei Fällen hat die Polizeiinspektion Altenburger Land Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise zu Tätern oder den einzelnen Taten sowie zum Verbleib des Briefkastens geben kann wird gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Von OVZ