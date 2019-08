Altenburg

Nachdem sich vor allem über das Wochenende die Meldungen gehäuft hatten, waren nun erneut Einbrecher in der Skatstadt unterwegs.

So drangen im Zeitraum von Montag bis Dienstag bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein und durchsuchten die Kellerräume. Was entwendet wurde, konnte laut Polizei bisher noch nicht beziffert werden – die Hausbesitzer befinden sich gegenwärtig noch im Urlaub.

Im selben Zeitraum wurde auch ein Einfamilienhaus am Rasephaser Dorfhang zum Ziel von unbekannten Tätern. Diese drangen dort über Kellerräume in das Haus ein und entwendete Schmuck sowie Bargeld, teilt die Polizei mit.

In beiden Fällen laufen nun Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburg zu melden.

Von OVZ