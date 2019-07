Altenburg/Meuselwitz

Alle Hände voll zu tun hatten die Beamten am Wochenende: Gleich mehrfach waren Einbrecher in Kellern und Gartenlauben im Kreis unterwegs.

Zwei Einbrüche in der Skatstadt

So stellte etwa am vergangenen Freitag ein Bewohner in der Dr. Wilhelm-Külz-Straße in Altenburg fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in sein Kellerabteil eingedrungen waren. Der oder die Täter stahlen dort zwei Akku-Heckenscheren und entkamen im Anschluss unerkannt.

Ebenfalls in der Skatstadt machten sich zwischen Donnerstag und Sonnabend Unbekannte an einer Gartenlaube in der Kauerndorfer Allee zu schaffen. Zwar verschafften sie sich gewaltsam Zutritt, stahlen im Anschluss jedoch offenbar nichts. Sachschaden verursachte ihr rabiates Vorgehen allerdings dennoch, so die Polizei.

Flachbildfernseher in Meuselwitz gestohlen

Eine Gartenlaube war auch das Ziel unbekannter Täte in Meuselwitz. Zwischen Freitag und Sonnabend brachen diese dort gewaltsam in das Gebäude ein und stahlen einen Flachbildfernseher. Auch hier stand zudem reichlich Sachschaden zu Buche.

Die Altenburger Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Angaben zu einem der Einbrüche machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Von OVZ