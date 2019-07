Altenburg/Bünauroda

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen im Altenburger Land erneut auf Beutezug gegangen.

Einbruch in Brüderkirche

So drang etwa in der Zeit von Sonnabend zu Sonntag ein bislang unbekannter Täter in die Altenburger Brüderkirche ein. Zwar verfehlte er sein offenbar avisiertes Ziel, die Box mit der Kollekte aufzubrechen, verursachte bei seinem Einbruch jedoch Sachschaden, so die Polizei. Schließlich konnte der Täter unerkannt flüchten.

Gartenlauben aufgebrochen

Zwischen Freitag und Sonnabend wurde dagegen eine Gartenlaube in der Friedrich-List-Straße zum Ziel. Nachdem der oder die Täter diese gewaltsam aufgebrochen hatten, entwendeten sie laut Polizei unter anderem ein TV-Gerät, ein Radio und mehrere Flaschen Bier. Eine danebenstehende Laube und ein Wohnmobil wurden ebenfalls gewaltsam geöffnet, allerdings ohne etwas zu stehlen.

Maschinen und Kabel entwendet

Auch um Meuselwitz waren Langfinger unterwegs. Zwischen Freitag und Sonnabend drangen unbekannte Täter in die Produktionsräume einer Firma in der Breitenhainer Straße in Bünauroda ein. Dort durchsuchten sie die Räume und stahlen diverse Arbeitsmaschinen sowie Kabelmaterial, so die Polizei.

Polizei sucht Zeugen der Taten

In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen der Taten. Wer Beobachtungen zu den Einbrüchen und möglichen Tätern gemacht hat wird gebeten, sich unter TEl. 03447 4710 an die Polizeiinspektion Altenburger Land zu wenden. Im Bünaurodaer Fall können Hinweise darüber hinaus auch an die Kriminalpolizeiinspektion Gera unter Tel. 0365 82341465 gerichtet werden.

Von OVZ