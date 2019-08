Altenburg

Gleich in zwei Fällen wurden am Wochenende Eigenheim-Bewohner in Altenburg von Einbrechern aus dem Schlaf gerissen. Am frühen Samstagmorgen traf es eine 69-Jährige in der Münsaer Straße: Gegen 5.45 Uhr klirrte eine Scheibe. Ein bislang unbekannter Täter wollte in das Einfamilienhaus eindringen. Die Rentnerin rief sofort die Polizei. Offenbar bemerkte der Eindringling, dass er wahrgenommen worden war, und flüchtete.

Ähnlich die Situation am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr. Diesmal hatte es ein Unbekannter auf das Haus eines 79-Jährigen in der Thomas-Mann-Siedlung abgesehen, berichtete die Polizei. Der Täter hatte die Haustür aufgebrochen und war so in das Gebäude gelangt. Der Bewohner, durch die Geräusche aufgeschreckt, sah den Lichtschein einer Taschenlampe – und informierte ebenfalls sofort die Polizei. Der Einbrecher flüchtete. Zu direkten Konfrontationen zwischen Täter und Bewohner sei es in beiden Fällen nicht gekommen. Durch die schnelle Reaktion der Bewohner sei zudem nichts gestohlen worden, allerdings entstand an beiden Adressen Sachschaden.

Trotz sofortiger Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr aufgegriffen werden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von OVZ