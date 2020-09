Einbrecher verschaffen sich Zutritt zu Regelschule Nöbdenitz

Nöbdenitz

Am Wochenende sind Unbekannte in die Nöbdenitzer Regelschule eingestiegen. Das machte die Polizei am Dienstag öffentlich. Der derzeitige Kenntnisstand: Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude und brachen dann mehrere Büroräume auf. Ob und wie viel die Unbekannten überhaupt haben mitgehen lassen, ist offenbar noch gar nicht klar. „Zum Beutegut können aktuell noch keine exakten Angaben gemacht werden“, heißt es jedenfalls von der Polizei.

Die Kriminalpolizei hat derweil die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wem am Wochenende etwas aufgefallen ist – etwa Personen und verdächtige Fahrzeuge – kann sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektionen Altenburger Land (Tel.: 03447/4710) und Gera (0365/8234 1465) wenden.

Anzeige

Von OVZ