Altenburg/Lucka

Gleich mehrfach gingen in den vergangenen Tagen Einbrecher im Altenburger Land auf Beutetour.

Einbrecher in Altenburg unterwegs

So machten sich bislang unbekannte Täter zwischen dem 6. und 11. Februar an einer Garage Am Lerchenberg in Altenburg zu schaffen. Aus einem dort abgestellten Fahrzeug stahlen die Täter ein Navigationsgerät sowie persönliche Gegenstände, teilt die Polizei mit.

Im selben Zeitraum wurde auch ein Mehrfamilienhaus in der Altenburger Albert-Levy-Straße zum Ziel von Einbrechern. Dort brachen die Täter ein Kellerabteil gewaltsam auf und stahlen anschließend laut Polizei einen Fernseher sowie diverse Elektrowerkzeuge.

Täter wird in Lucka gestört

Am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr verschaffte sich zudem ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Pegauer Straße in Lucka. Dort durchwühlte er mehrere Räumlichkeiten, wurde aber offenbar bei seiner Tat gestört und flüchtete in unbekannte Richtung, so die Polizei in einer Mitteilung.

In allen drei Fällen haben die Beamten Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Wer Angaben zu den Taten oder den Tätern machen kann oder – im Luckaer Fall – auffällige Personen im Bereich Pegauer Straße gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 an die Polizeiinspektion Altenburger Land oder unter 0365 82341465 an die Kriminalpolizeiinspektion Gera zu wenden.

Von OVZ