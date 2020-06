Eine Börse fürs Wohnen auf dem Lande: Neue Nutzer für Altenburger Bauernhöfe gesucht

Altenburg

Vor Jahren hat es das Projekt schon mal gegeben, nun – nach längerer Auszeit – steht der Neustart an: Der Verein Altenburger Bauernhöfe belebt die Bauernhofbörse wieder. Er will damit Lust machen, aufs Dorf zu ziehen. Und zu erhalten, was die Region an geschichtsträchtigen Bauten zu bieten hat.

„Auf manchem Dorf wohnen in einem großen Hof nur noch wenige Personen, so manches Haus steht leer“, erklärt Dorit Bieber vom Vereinsvorstand. „Weggezogene Kinder, Pflegebedürftigkeit oder ein Erbfall – es kann viele Gründe dafür geben, dass ein Eigentümer seinen Bauernhof oder altes Haus verkaufen muss oder möchte. Oder sich angesichts ungenutzter Wohnflächen wünscht, dass jemand mit auf den Hof zieht, sei es als Mieter, Mitnutzer oder in einer Wohngemeinschaft.“

Vorteile des Lebens auf dem Dorf

Dorit Bieber geht davon aus, dass es für Angebote dieser Art auch eine nennenswerte Nachfrage gibt. „Junge Leute entdecken zunehmend die Vorteile des Lebens auf dem Dorf. Sie sehnen sich nach Individualität, Ruhe und Platz.“ Es komme nur darauf an, die nötigen Kontakte zu knüpfen, Anbieter und Suchende zusammenzubringen.

Dafür soll ab sofort die Bauernhofbörse dienen. Eigentümer können ihre Daten in ein Muster-Exposé eintragen und zusammen mit Bildern dem Verein schicken. Bei Bedarf unterstützt der Verein dabei. Die Offerten werden dann unentgeltlich auf der vereinseigenen Internetseite, auf Facebook und anderen einschlägigen Online-Portalen veröffentlicht, berichtet Dorit Bieber.

Das erste Objekt ist online

Das erste Objekt in der Börse ist schon eingestellt. Kein Bauernhof, aber ein Denkmal: das ehemalige Pfarrhaus in Lumpzig. Die Stadt Schmölln bietet es samt Hof, Scheune und Nebengelassen für 25 000 Euro zum Verkauf an – Verhandlungsbasis. Es muss einiges saniert werden an dem fast 370 Jahre alten Anwesen.

Doch der Verein versichert, neue Nutzer nicht im Regen stehen zu lassen. „Neue Haus- und Hofbesitzer können auf Wunsch auf weitergehende Beratung zählen“, sagt Dorit Bieber. „Eigentümer historischer Gebäude haben schließlich in allen Phasen des Besitzes ähnliche Probleme. Da können jene, die schon einige Erfahrungen haben, unterstützend tätig sein. Der Verein hat dazu ein Konzept zur Beratung entwickelt.“

Neue Mitarbeiterin im Verein

Der Verein legt allerdings Wert darauf, nicht als Konkurrenz zu Immobilienmaklern begriffen zu werden. Das Engagement ist ehrenamtlich, die Plattform unentgeltlich. Dass die Vereinsleute die Börse überhaupt wieder ermöglichen können, hängt mit einer neuen Mitarbeiterin zusammen: Karina Boldys verstärkt das Team der Ehrenamtlichen im Rahmen einer dreijährigen Arbeitsmarktmaßnahme, führt das Vereinssekretariat in der Friedrich-Ebert-Straße 12 in Altenburg. „Die Bauernhofbörse gehört zu meinen Aufgaben. Aber ich bin auch dabei, die Bestandsaufnahme der Altenburger Bauernhöfe aus den 1990er-Jahren zu digitalisieren“, erzählt sie. Und vielleicht gibt es ab Herbst auch wieder Veranstaltungen zu organisieren.

www.altenburger-bauernhoefe.de; 036602 22011 (abends); dorit.bieber@altenburger-bauernhoefe.de

Von Kay Würker