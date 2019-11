Altenburg

Sie sind Unternehmer aus Stadt und Landkreis – vom Büroeinrichter bis zum Zimmermann – und sie haben ein gemeinsames Anliegen: Sie pflegen das Prinzip der professionellen Geschäftsempfehlungen. Und das, bezogen auf Altenburg, seit mittlerweile einem Jahr. Am Freitag feierten mehr als 60 Besucher den ersten Geburtstag des BNI-Unternehmernetzwerkes „Via Imperii“ im Druckhaus zu Altenburg.

Eigenständiges Chapter im weltweiten BNI

Der Altenburger Unternehmertreff agiert als eigenständiges Chapter im weltweiten Business Network International (BNI). Die Altenburger Gruppe, benannt nach der durch die Stadt führende Handelsstraße „Via Imperii“, zieht nach zwölf Monaten eine erste, zufrieden stimmende Bilanz: Die aktuell 26 Mitglieder vermittelten sich gegenseitig bereits fast eine Million Euro an Mehrumsatz, teilte das Unternehmernetzwerk mit.

Der ehrenamtliche Gründungsdirektor, der das Netzwerk noch bis Ende März leiten wird, ist Udo Hoffmann von Hausmeisterdienste Hoffmann in Nobitz. Ihm zur Seite stehen Steuerberaterin Janine Felske von der Gesellschaft Freund & Partner als Mitgliederkoordinatorin und Peer-Philipp Keller von der Druckerei zu Altenburg als Schatzmeister.

„Wirtschaft vor Ort gestärkt“

Jens Fiedler, Chef des BNI Deutschland Südost, würdigte das Engagement der Altenburger BNI‘ler: „Es ist mit der knappen Million Euro ja kein zusätzliches Geschäft insgesamt generiert worden, aber mit der Gruppe hat man erreicht, dass der Umsatz in der Region Altenburg geblieben ist und damit die Wirtschaft vor Ort gestärkt wird.“

Das Unternehmernetzwerk BNI Deutschland Südost wurde 2007 ins Leben gerufen. Getreu dem Motto „Wer gibt, gewinnt“ werde das Prinzip gegenseitiger Geschäftsempfehlungen gelebt. Diese geben sich die Unternehmer bei allwöchentlichen Frühstücks-Treffen vor Ort – in Altenburg normalerweise freitags um 7 Uhr im Restaurant Brunello in der Friedrich-Ebert-Straße 14. „Bei diesen lernt man sich innerhalb des Chapters besser kennen und kann so den jeweils anderen besser empfehlen“, erklärt Jens Fiedler. „Aktuell nehmen wir gerne Bewerbungen von weiteren Unternehmern an“, ermuntert Gründungsdirektor Hoffmann. „Insbesondere stehen Architekten und Augenoptiker auf der Liste.“

Von OVZ