Gössnitz

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 93 bei Gößnitz ereignet. Gegen 7.50 Uhr war dort eine 57-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford von der Straße abgekommen, einen Hang hinaufgefahren und von dort zurück in den Straßengraben geschleudert worden. Die Fahrzeugführerin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, berichtete am Sonntag die Polizei. Auch die Freiwillige Feuerwehr Lehndorf war im Einsatz. Der Unfall habe sich in einer Linkskurve ereignet, der Wagen war aus Richtung Meerane kommend gen Zehma unterwegs. Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste mit einem Kran geborgen werden.

Von Kay Würker