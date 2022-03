Altenburg

Zollfahndern aus Sachsen ist in Altenburg ein größerer Ermittlungserfolg gelungen: In einer Wohnung in der Skatstadt fanden die Beamten mehr als 950 mutmaßlich gefälschte Marken-Artikel. Ein 28-Jähriger steht im Verdacht, im großen Stil mit Produktpiraterie Geld verdient zu haben.

Aufmerksam wurden die Ermittler auf den Altenburger aufgrund seiner Verkaufsaktivitäten, berichtet das Zollfahndungsamt Dresden auf LVZ-Nachfrage. Der Mann hatte die Ware überwiegend in sozialen Netzwerken zum Kauf angeboten. Die Staatsanwaltschaft Gera erteilte den Zollfahndern schließlich den Auftrag, die Wohnräume eines 28-Jährigen zu durchsuchen. Die Razzia fand bereits Anfang März, wie jetzt bekannt wurde.

Starker Geruch, schlechte Verarbeitung

Der Tatverdächtige hatte die Artikel in einer Nachbarwohnung deponiert. Sichergestellt wurden insbesondere Textilien, Schuhe und Accessoires. Dabei handelt es sich unter anderem um diverse Bekleidungsgegenstände, Turnschuhe, Gürtel sowie Hand- und Brieftaschen von insgesamt 28 verschiedenen Herstellern. Aufgrund der teilweise sehr schlechten Verarbeitung, des starken chemischen Geruches sowie fehlender Verpackungen bestehe der Verdacht, dass es sich bei den betreffenden Produkten um Plagiate handelt.

Der Altenburger muss sich nun wegen gewerbsmäßigen Handels mit gefälschten Markenartikeln verantworten. Das Warenlager in Altenburg habe im Vergleich zu anderen Ermittlungserfolgen in Wohnungen einen durchaus größeren Umfang, ordnete ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Dresden den Ermittlungserfolg ein. Ob es sich bei den sichergestellten Waren tatsächlich um Plagiate handelt, woher diese stammen und wie viele bereits von dem Tatverdächtigen verkauft wurden, sei Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Von Kay Würker