Eine halbe Stunde Schwelgen

Altenburg

Schwelgen, was für ein schönes Wort! Das klingt so richtig danach, sich einem Gefühl oder Gedanken genussvoll zu überlassen. Im Fall der Bewohner des Voigt’schen Gutes in Rositz war es die Musik einer längst verschwundenen Zeit, die alte Gesichter durch ein Lächeln wieder verjüngte.

OVZ-Redakteurin Dana Weber. Quelle: Mario Jahn

Seien wir doch mal ehrlich: Wir Menschen neigen dazu, vergangene Zeiten als die Besseren abzuspeichern. Da verwischen zum Teil die Erinnerungen, werden Ereignisse verklärt und verschönt und völlig unbeabsichtigt bleibt hauptsächlich positiv Erlebtes im Bewusstsein. Vielleicht liegt es daran, dass man mit zunehmendem Alter mit Vielem seinen Frieden macht. Bei allem Theoretisieren – Tatsache ist, dass uns die Musik der eigenen Jugend besonders prägt. Sie übt auch nach vielen Jahrzehnten eine ganz eigene Faszination aus. Sie holt die Emotionen von damals wieder hoch und versetzt uns in Zeiten, als wir noch richtig jung waren und den Kopf voller Ideen hatten. Natürlich müssen solche nostalgischen Erinnerungen schöne sein. Ach ja, weißt du noch damals? Was haben wir da alles gemacht und erlebt.

Für eine halbe Stunde konnten die Heimbewohner dank des Leierkastenmannes in alten Erinnerungen schwelgen und allein dieses Wort sagt schon aus, dass es dabei ausschließlich um angenehme Erfahrungen gehen muss.

Meine Großmutter hat immer gesagt, dass sie von herausragenden Erlebnissen noch lange im Alltag gezehrt hat. Ich hoffe, den Rositzer Senioren geht es ebenso.

Von Dana Weber