Eine neue Glocke für die Altenburger Brüderkirche

Altenburg

Große Ereignisse werfen vergleichsweise gewichtige Schatten voraus. Dass sich die aus markantem rotem Backstein errichtete Brüderkirche zu Altenburg im kommenden Jahr seit 115 Jahren auf der oberen Marktseite erhebt, ist sicher auch so ein bemerkenswertes Datum. Aber wenn Karl Rentsch und Theo Jähnig vom Freundeskreis Brüderkirche von den unmittelbar bevorstehenden Höhepunkten reden, dann strahlen sie vor allem wegen eines anderen denkwürdigen Ereignisses, das dem Gotteshaus bevorsteht.

Es ist vermutlich das letzte Bild der kompletten alten Glocken. Nach der Demontage 1942 wurden sie zum Abtransport auf Güterwagen verladen. Quelle: Mario Jahn

Unentwegt hat der Förderverein seit der Wende für die Finanzierung und den Neuguss der vierten und zugleich größten Glocke der Brüderkirche getrommelt. „Und jetzt ist es vollbracht. Das Geld ist beisammen, alle Vorplanungen sind abgeschlossen und eine Firma für den Glockenguss gefunden“, kann Karl Rentsch mitteilen.

Am 15. November, also in ziemlich genau zwei Wochen, wird der Guss der rund 2,4 Tonnen wiegenden Gedächtnisglocke in der Glockengießerei Bachert in Neunkirchen in Baden-Württemberg erfolgen. „Dann braucht sie drei bis vier Wochen zum Auskühlen, muss geprüft werden und kommt dann – so hoffen wir alle – noch in diesem Jahr nach Altenburg zurück“, ergänzt Jähnig auch stellvertretend für die weiteren 16 Mitglieder des Freundeskreises.

Ende eines 77-jährigen Fehlens

Im Jahr 1942 wurden die Glocken von der Brüderkirche gehoben. Quelle: Mario Jahn

Dann geht eine 77-jährige Ära zu Ende, in der das größte Geläut der Brüderkirche fehlte. Rückblende: „Im Jahr 1942 wurde sie, wie die drei weiteren kleineren Glocken der Brüderkirche ebenso vom Turm herabgelassen, wie die zwölf kleinen Glocken des Glockenspiels.“ Alles war wie so viele andere Kunstschätze in Deutschland von den Nazis zum Einschmelzen für die Rüstungsindustrie vorgesehen.

Das Glockenspiel sowie die drei kleineren Geläute ereilte dieses Schicksal dann auch tatsächlich. Was dazu führte, dass die vierte und größte Gedächtnisglocke die martialische Maßnahme überlebte und nach Kriegsende auf einem Glockenfriedhof in Ilsenburg wiedergefunden wurde, vermag keiner zu sagen. „Vermutlich war der Zweite Weltkrieg einfach zu schnell beendet, als dass auch sie noch dem Schmelzofen für irgendwelche Patronen- oder Granathülsen zum Opfer fallen konnte“, mutmaßt Rentsch.

Im Jahr 1921 wurden die neu gegossenen Glocken von einer großen Menschenmenge begrüßt Quelle: Mario Jahn

Der Brüderkirche widerfuhr dieses Schicksal übriges bereits zum zweiten Mal. Denn schon im ersten Weltkrieg 1917 fielen drei der vier Glocken dem Materialhunger der Rüstungsschmieden zum Opfer und wurden erst 1921 wieder ersetzt.

Koloss erst nach Weltkrieg eingeschmolzen

Nun, gerettet wurde der 2,4-Tonnen-Koloss aus Bronze mit einem Durchmesser von 1,6 Metern dennoch nicht. Denn in Altenburg entschlossen sich die Verantwortlichen aufgrund des frappierenden Mangels an Edelmetallen, die Gedächtnisglocke dennoch einzuschmelzen und daraus lieber die drei kleineren Glocken neu zu gießen. „Die große allein hätte nie ein Glockenspiel gegeben, die drei kleineren indes schon“, umschreibt Rentsch den Pragmatismus der früheren Jahre.

Dabei blieb es die gesamte DDR-Zeit über. Auch das Glockenspiel, das heute regelmäßig fünf Minuten vor einer vollen Stunde mit einer von insgesamt 15 beliebten Melodien unterhält, blieb bis 1996 stumm, fehlten doch die notwendigen Glocken. Dank einer großzügigen Spende im fünfstelligen Bereich durch Dr. Karl-Heinz Seyffarth konnte das Glockenspiel im Jahr 1996 repariert und wieder feierlich mit zwölf Glocken unter großer Anteilnahme der Altenburger in Betrieb genommen werden.

Rückkehr in denkwürdigem Jubiläumsjahr

Dass der Freundeskreis nun auch die Rückkehr der Gedächtnisglocke ausgerechnet im 30. Jahr nach der friedlichen Revolution 1989 in trockenen Tüchern hat, bezeichnen sowohl Rentsch wie auch Jähnig „als Glücksfall“.

Die Brüderkirche am Altenburger Markt ist eines der markantesten Bauwerke der Stadt. Im kommenden Jahr soll nun auch die größte Glocke wieder schlagen. Quelle: Mario Jahn

„Diesem so denkwürdigen Jubiläum wird die neue Glocke auch mit ihren Inschriften gewidmet. Wir wollen ein klingendes Denkmal für Freiheit, Menschenwürde und Gottvertrauen in die Kirche bringen“, sagt Rentsch, der im Freundeskreis auch der Koordinator für die Neubeschaffung der vierten Glocke ist. Weshalb sie auch den Schriftzug „ dona nobis pacem“ (Herr, gib uns Frieden!) zu lesen ist.

Es gibt noch viel zu tun

Keineswegs sind die rührigen Spendensammler nun schon Ende ihres langen Weges. „Wenn die Glocke in Altenburg angekommen ist, haben wir nur ein weiteres Etappenziel erreicht. Denn bevor die Gedächtnisglocke in Altenburg auf den Turm kommen kann, müssen auch noch der aus dem Jahr 1905 stammende Glockenstuhl aus Stahl sowie Risse im Turm saniert werden. Deshalb sammeln wir auch weiter Spenden und werben darum“, unterstreicht der Glockenkoordinator.

Inklusive der anstehenden Sanierungsarbeiten sowie dem Guss laufen für den Verein Kosten in Höhe rund 84 000 Euro auf. Weiteres Geld kommt aus diversen Förderprogrammen hinzu. „Wir sind optimistisch, dass wir auch den letzten Schritt noch schaffen. Denn die entsprechenden Planungen und Vorarbeiten haben wir komplett bereits erledigt. Kommendes Frühjahr sollen die Sanierungsarbeiten am Turm über die Bühne gehen und dann kann nach 77 Jahren erstmals wieder die Gedächtnisglocke der Brüderkirche erklingen. Dann geht auch für uns ein Traum in Erfüllung“, meint Karl Rentsch.

Von Jörg Wolf