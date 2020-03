Einen Monat nach Explosion bei Deutscher Bank in Meuselwitz: Sind die Täter gefasst?

Meuselwitz

Einen Monat nach der Sprengung eines Geldautomaten in Meuselwitz sind die Täter weiterhin auf der Flucht. Auf die OVZ-Anfrage, ob es neue Erkenntnisse zur Identität der Täter oder zum Verbleib des Fluchtfahrzeugs gibt, verwies die Landespolizeiinspektion (LPI) Gera am Freitag auf weiter laufende Ermittlungen. „In diese Ermittlungen ist das Landeskriminalamt eingebunden“, sagte eine Sprecherin der LPI. „Ob es einen Zusammenhang zu anderen Taten oder ähnlich gelagerten Vorfällen in Thüringen gibt, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gesagt werden.“

Die Sprengung des Geldautomaten ereignete sich am frühen Morgen des 8. Februar in den Räumlichkeiten der Deutschen Bank am Meuselwitzer Baderdamm. Die Täter erbeuteten Bargeld und verschwanden mit einem dunklen Fahrzeug über die Bundesstraße 180.

Von Kay Würker