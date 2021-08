Einer muss den Anfang machen im Kampf um Radwege

Altenburg

Ein Radweg entlang der B 93 zwischen Zehma und Lehndorf – diese Forderung stellte Frank Tempel kürzlich im Nobitzer Gemeinderat. Sein Anliegen ist mehr als verständlich. Jeder weiß, wie riskant stark frequentierte Verkehrswege für Radfahrer sind, zumal jeder Pedalritter zwangsläufig den fließenden Verkehr ausbremst und dadurch auch für Autofahrer zu einer Gefahr werden kann. Die Zeiten sind lange vorbei, als Fußgänger und Radfahrer gefahrlos die selben Wege wie schnelleres Gefährt nutzen konnten. Heute lautet die oberste Priorität bedauerlicherweise: Zeit ist Geld.

Wenn es um die Frage geht, wie notwendig ein Radweg ausgerechnet entlang der B 93 ist, so sei auf den Bahnhof in Lehndorf verwiesen. Vor dem Hintergrund der Klimaveränderung, derzeit in aller Munde, wäre es nur logisch, den Weg zur Arbeit mit Rad und Bahn zu fördern. Dafür müssen Anreize geschaffen werden. Das gelingt nicht, indem darauf vertraut wird, es werde schon nichts passieren, wenn sich Radfahrer todesmutig im Dunkel der Nacht auf einer Bundesstraße Richtung Bahnhof kämpfen. Zum freiwilligen Bahnfahren braucht es mehr Stimulanz. Gewiss, ein Gemeinderat allein ermöglicht noch keinen Radweg, aber er könnte den Stein ins Rollen bringen. Einer muss ja den Anfang machen.

Von Dana Weber