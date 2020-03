Einkaufshelfer im Altenburger Land leisten unkomplizierte Hilfe – Respekt!

Altenburg

So schön kann es sein, wenn die Jugend den Älteren einen Korb gibt. Der Ausnahmezustand in Corona-Zeiten lässt eine beeindruckende Empathie zutage treten. Das Virus und das Ringen um seine Eindämmung mag das gesellschaftliche Miteinander verändert haben, aber bringt es nicht zum Erliegen. Im Gegenteil: Wo Ausgangsbeschränkungen und Infektionsgefahren Distanz erzwungen haben, werden zugleich Kräfte mobilisiert, die der sozialen Notlage entgegenwirken. Isolation heißt nicht unbedingt Vereinsamung – dafür sorgen in diesen Tagen die vielen freiwilligen Einkaufshelfer im Altenburger Land. Sie leisten unkomplizierte, unbürokratische Hilfe – einfach so. Das nötigt Respekt ab.

Die Helfer haben selbst Probleme

Erst recht, weil die Helfenden mit Corona auch ganz eigene Probleme haben. Abiturienten trifft die Phase der Ungewissheit kurz vor den Prüfungen, Firmen und ihre Mitarbeiter stehen plötzlich ohne Arbeit da. Trotzdem finden sie Zeit und Kraft für die Sorgen anderer. Und das ohne monatelange Vorbereitungen, Planungen, Beschlüsse. Die Helfer legen einfach los, organisieren sich auf kurzem Wege, verteilen Aufgaben im Schulterschluss.

Ein Signal der Jugendlichen

Dass gerade das Jugendforum in dieser Hinsicht vorangeht, zeigt einmal mehr die Entbehrlichkeit von Vorurteilen. Ist es doch die Altersgruppe der Jugendlichen, die wegen Corona-Partys im Generalverdacht der Ignoranz steht. Die jungen Altenburger zeigen, wie es auch ganz anders geht. Sie schufen ein Angebot, noch bevor die Nachfrage laut wird. Ganz so, wie sich im Altenburger Klinikum Ärzte und Pflegekräfte meldeten – von außerhalb, zum Teil aus dem Ruhestand –, um für den großen Ernstfall bereitzustehen.

Wenn die Krise irgendwann vorüber ist, bleibt vielleicht genau das als Erkenntnis: Es steckt eine Menge Liebenswürdigkeit in diesem Landkreis.

Von Kay Würker