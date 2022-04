Einkaufsnacht in Altenburg mit Angeboten für die ganze Familie

Altenburg

Allen Unkenrufen zum Trotz: Die Geschäftsleute der Altenburger Innenstadt haben sich zusammengefunden und laden nach einem ziemlichen Hin und Her in diesem Jahr doch noch zu einer langen Einkaufsnacht. Termin ist der 6. Mai von 17 bis 22 Uhr (die LVZ berichtete). „41 Händler machen mit und haben sich allerhand einfallen lassen. Das ist wirklich ein sehr bemerkenswertes Ergebnis“, freut sich Sandra Kretschmann. Die Inhaberin eines Uhren- und Schmuckgeschäfts auf dem Markt wurde erst vor einem Monat als neue Chefin des veranstaltenden Gewerbevereins gewählt und muss quasi sofort ihre Feuertaufe bestehen. Denn bei ihr laufen die Fäden der Organisation zusammen.

Einkaufssonnabend fiel bei den Händlern durch

Nachdem die legendäre Altenburger Frühlingsnacht 2020 und 2021 Corona zum Opfer fiel, sah es eigentlich auch in diesem Jahr ziemlich mies aus. Vor allem mit dem ursprünglichen Termin zum Frühlingsanfang am 25. März. Keiner wusste zu Jahresbeginn, welche Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt gelten. Deshalb hatte sich der Vorstand des Altenburger Gewerbevereins, damals noch unter Vorsitz von Immobilienmakler Michael Trommer, darauf verständigt, aus der Frühlingsnacht einen Frühlingstag zu machen und am 14. Mai zu einem verlängerten Einkaufssonnabend einzuladen. Doch als beim Händlerstammtisch Ende März Konkretes beraten werden sollte, fiel der Vorschlag bei den anwesenden Gewerbetreibenden mit Pauken und Trompeten durch. Ein Samstagnachmittag sei denkbar ungeeignet, um Kunden in die City zu ziehen, argumentierte beispielsweise Achim Dathe, Inhaber des Meeresbuffets. „Ab 13 Uhr ist die Stadt leergefegt“, pflichtete ihm Julia Reinhold, Inhaberin der Schnuphase’schen Buchhandlung, bei.

Zurück zu den Wurzeln – ohne Partymeile

Deshalb einigte man sich, eine Woche später noch einmal zusammenzukommen und dann Nägel mit Köpfen zu machen. Statt nur sechs kamen dann tatsächlich 21 Gewerbetreibende, die sich auf den 6. Mai als neuen Termin verständigten – der Tradition entsprechend einem Freitagabend. Trotzdem soll es aber keine Frühlingsnacht werden, wie sie in den letzten Jahren vor Corona zu erleben war. „Dieser Abend soll zum gemütlichen Bummeln, Entdecken und Verweilen einladen und sich auf die Aktionen in und vor den einzelnen Geschäften beschränken“, erläutert Kretschmann. Von einer Partymeile auf dem Markt wird deshalb abgesehen. „Es ist die einhellige Meinung aller Beteiligten, dass wir zurück zu den Wurzeln der Frühlingsnacht wollen, zu einem Einkaufserlebnis.“ Das war nämlich zunehmend zu kurz gekommen, hatte die Frühlingsnacht doch Jahr für Jahr mehr den Charakter einer Kneiptour angenommen, mit jeder Menge Live-Musik und noch mehr Imbissständen.

Angebote für Kinder und Erwachsene

Die Einkaufsnacht am 6. Mai soll deshalb ein Erlebnis für die ganze Familie werden, weshalb zahlreiche Teilnehmer auch ganz bewusst Mitmach-Angebote für Kinder unterbreiten, die natürlich auch mit den Eltern genutzt werden können. Dazu gehören beispielsweise, mit Kamera oder Handy auf Fotomotivsuche zu gehen (ein sogenannter Fotowalk), Armbandfädeln, Fotoshootings, Geschwindigkeitsspiele oder auch Basteln, zum Beispiel eines Geschenks für den Muttertag. Auf Erwachsene warten die Vorstellung von Modekollektionen in den entsprechenden Geschäften, Spielkarten-Storys, ein Gang durchs Uhrenmuseum oder die Vorführung der Trüffelherstellung. Einige Läden bieten Preisvorteile und Rabatte, und für Speis und Trank sorgen die ortsansässigen Händler selbst, etwa die Fleischerei Hartmann, das Meeresbuffet, das Glühwürmchen, die Cafés und Eiscafés und die Chocolaterie.

Stadt unterstützt ebenfalls

Auch die Stadtverwaltung ist als Mitglied des Gewerbevereins wieder mit von der Partie und unterstützt. Sie organisiert und bezahlt beispielsweise den Druck der Plakate sowie den Toilettenwagen und ermöglicht digitale Werbung am Goldenen Pflug. „Lassen Sie sich von den Angeboten in und an den Geschäften überraschen und entdecken Sie das abendliche Flair unserer Innenstadt“, wirbt Sandra Kretschmann und freut sich mit allen Teilnehmern auf einen hoffentlich schönen Abend – der an manchen Stellen schon am Nachmittag beginnt.

